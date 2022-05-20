«Россияне не способны признать поражение». Что отчаянно пытается показать пропаганда РФ и как происходила эвакуация бойцов Азова 20 мая, 00:33 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Завод Азовсталь в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия не способна признать, что эвакуация бойцов Азова из Мариуполя — не военный триумф Кремля, хотя это и отчаянно пытается донести кремлевская пропаганда, рассказал Радио НВ Сергей Гармаш, журналист, главный редактор издания ОстроВ.

— Одна из важнейших тем, которую мы обсуждаем в последние дни – это эвакуация из Азовстали. Я так понимаю, что у вас много связей именно на тех территориях ОРДЛО, оккупированных территориях Донбасса. О чем говорят там по поводу того, что азовцы эвакуированы из Азовстали?

Видео дня

- Смотря, кто что говорит. Обычные люди говорят, что им рассказывает российская пропаганда прежде всего. Это большинство населения. Конечно, есть люди, которые понимают, что происходит, и кто защитники, а кто нацисты на самом деле. А лидеры боевиков мы знаем, что тот же Пушилин — он заявляет о том, что азовцев надо судить да еще и международным судом, как нацистов. Хотя, кстати, неясно, что и российские политики, и в данном случае их марионетка Пушилин складывают в понятие нацизма. Потому что если открыть словарь, это не совпадает с логикой действий наших азовцев.

Как раз россияне, даже господин Путин со своей концепцией «русского мира», это как раз и есть нацизм. Я уже не говорю о том, что, напомню, больше года назад в январе 2021 года в Донецке и Луганске была принята концепция «русского Донбасса», которая предполагала создание «государств». Это и есть нацизм, в принципе. То есть они создавали государства именно по национальному признаку. То есть всем не россиянам, не русским не было места в этих государствах. Это была официально утвержденная концепция. А сейчас они наших ребят, защищающих свою страну, государство, они называют нацистами. Но Пушилин хочет международного суда. Я, правда, не знаю, какие народы могут войти в состав этого суда.

Хотя если более серьезно, несмотря на пропаганду, а именно на информацию, то есть информация действительно, что в концлагере Изоляция, где их сначала размещали, уже нет мест, поэтому оттуда тех азовцев перевели в 97-ю колонию, это в Макеевке колония, в которой до этого содержали наших военнопленных. Вот там для них подготовили, как говорится, базу для содержания.

— Обсуждает ли кто-то на той территории, что могут быть переговоры? То, о чем говорит украинская сторона, что продолжаются переговоры, это очень хрупкий процесс, принимают участие многие стороны, в том числе и международные организации, западные правительства. Там действительно говорят только о том, что должны судить, убивать, пытать и так далее?

— Здесь надо понимать, что то, что сейчас азовцы, можно сказать, эвакуировались, а можно сказать, что когда эвакуируют в сторону не Украины, а России, то это можно сказать и плен. Они бы охотно их там убили, если бы могли, но не могут. Вы же видите, сколько месяцев они там и бомбят, и химическое оружие применяют, а ничего с этим поделать не могут. Поэтому они пытаются создать картинку, что они побеждают. Поэтому политические заявления не с ОРДЛО, я даже не хочу это анализировать, потому что кто они такие? А из Москвы именно тот же Слуцкий, руководитель Государственной Думы Володин, они высказываются о том, что нужно их судить, что не нужно их обменивать. Но это, конечно, политические заявления.

Следовательно, вероятно, мы понимаем последовательность дальнейших действий. И логика подсказывает действительно, что нужно сейчас сохранить им жизнь. Потому что там их попросту убьют постепенно. А потом мы будем освобождать их путем обменов, а потом еще каким-нибудь путем. Потому они не говорят, руководители России, россиянам то, что россияне не хотят увидеть. Они не говорят о своем поражении фактически о том, что они вынуждены выпускать этих людей для того, чтобы потом их освободить через процедуры обмена. И они говорят о судах и прочем. Для того, что им нужен пропагандистский эффект просто. Им нужно показать свою «победу».

Я предполагаю, что будут и судебные процессы. Но вот появилось сообщение, что Красный Крест все эти три дня, когда идет эта эвакуация, фиксирует там каждого бойца, его имя, фамилию, анкетные данные. И это говорит о том, что они ничего не могут поделать с этими людьми, потому что мы все знаем, кто туда идет. И Красный крест, и другие международные организации, в том числе ООН, и правительства дружественных стран будут теперь отслеживать судьбу наших защитников.

— Вы говорили об этих возможных судебных процессах, а какими могут быть обвинения? В чем их можно обвинить?

— На самом деле, я не знаю, что они придумают. Но мы знаем, что они даже выкапывали тех гражданских мариупольцев, которые были похоронены во дворах, видимо, могут обвинять в каком-то акте геноцида, например, русскоязычных. Или они отберут и назовут, что это вообще россияне. Здесь трудно сказать, когда они контролируют территорию, они на этой территории могут устроить любой спектакль. И конечно, что люди, оказавшиеся фактически в плену, я имею в виду обычных мариупольцев, которые полностью зависят от оккупанта, в данном случае РФ. Конечно, они будут говорить для того, чтобы сохранить свои жизни или единство своих семей, например, чтобы не разделили родителей с детьми, не отправили куда-нибудь в разные регионы России, они будут говорить то, что может спасти их. Поэтому могут быть какие-то показания, могут быть какие-то инсинуации, фальсификации. То есть, я не знаю, за что их можно судить.

— Есть ли у вас информация, сколько еще украинских защитников остаются на Азовстали? Потому что была информация о том, что оттуда вывезли 962 человека. Понимаем ли мы, кто остается на Азовстали сейчас?

- Трудно сказать. Мы знаем, что на Азовстали, по крайней мере, остаются их руководители, например Денис Прокопенко. То есть руководители и полка Азов, и десантников 36-й бригады, они остаются вроде бы. По крайней мере, не подтверждают. Мы знаем, что эвакуация началась в ночь с 16 на 17 мая, после уже эвакуации более 264, это, по нашим украинским данным, лиц оттуда, всю ночь там бомбили россияне Азовсталь. То есть, там оставались люди. Теперь мы знаем отчет Красного креста, кстати, что и вчера, и сегодня даже продолжается процесс эвакуации. Мы опираемся на данные в данном случае международного Красного креста, говорящего о том, что и вчера длилась эвакуация, оказывается, и сегодня она продолжается. Поэтому, наверное, много людей еще.

— А известно ли нам, в каких условиях держат защитников Мариуполя?

— Условия тоже меняются, мне трудно сказать. Мы знаем, что в первый день 16-го часть тяжелораненых эвакуировали в медицинские учреждения Новоазовска, контролируемого так называемой «ДНР». Мы знаем, что были эвакуированы в Оленовку, которая тоже контролируется «ДНР». Я думаю, что часть их сейчас просто переводят в Донецк то же. И я предполагаю, это предположение, я не знаю, по логике, я думаю, что часть отдадут куда-нибудь в Луганск, в «ЛНР» так называемую. А часть будет в России. Это уже есть и заявления российских СМИ, информация о том, что там, кажется, в Таганрог отвезли азовцев именно. Потому я думаю, что будут делить. Будут делить, во-первых, азовцев напрямую с военнослужащими.

— Есть ли у вас объяснение, почему украинская власть об этом не говорит?

— Во-первых, действительно, когда идут какие-то переговоры, а если мы держим режим тишины, как раз свидетельством переговоров, хотя нам об этом не говорят открыто, с кем именно ведутся переговоры, и кто их ведет. Потому что от Подоляка мы позавчера услышали, что с Россией переговорный процесс практически не ведется. Вчера из Москвы от Пескова также слышали, что переговоры России с Украиной фактически не проходят. То есть есть еще, пожалуй, третий переговорный процесс. И действительно, во время переговоров официальным лицам лучше молчать, потому что я сам участник нашей делегации в трехсторонней контактной группе в Минске, я помню такие случаи, когда любое лишнее слово публично может негативно отразиться на позиции делегации, на позиции страны, соответственно, этих переговорах.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.