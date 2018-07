Кремль ничего не боится так, как единства Киева, ЕС и НАТО - колонка Порошенко для Financial Times

Президент Украины Петр Порошенко написал колонку для известного британского издания Financial Times, в которой призывает Запад объединиться в поддержке Украины и помочь ее амбициям по сближению с ЕС и НАТО, в особенности на фоне российской агрессии.

НВ предлагает ознакомиться с полным переводом колонки Порошенко под названием Ничто не может стоять между Украиной и ее европейскими амбициями (Nothing can stand between Ukraine and its European ambitions).

Нынешняя неделя важна для Украины, поскольку страна стоит перед лицом серьезных вызовов своей безопасности и стабильности. Неделя началась с саммита Украина-ЕС в понедельник [9 июля], за которым последует саммит НАТО, где Украина также будет принимать участие. И встреча на следующей неделе в Хельсинки между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным [16 июля] подтвердит, что Украина находится на передовой европейской и трансатлантической политики.

Эта встреча президентов Трампа и Путина состоится в день 28-й годовщины провозглашения украинским парламентом Декларации о государственном суверенитете, что стало началом пути Украины к независимости. В то время я был недавним выпускником Института международных отношений. Я сделал делом своей жизни осуществление предназначения Украины - быть членом европейской семьи.

Проблемы, стоящие перед страной, колоссальны, но сейчас не время ослабить давление на Россию. Поступить так было бы признанием слабости. Вместо этого мы должны ясно дать понять, что ценности и принципы свободного мира не будут скомпрометированы. Я продолжу отстаивать эту цель и интересы Украины, настаивая на возвращении ей территорий, оккупированных Россией.

В Брюсселе на этой неделе мы дадим понять, что цена агрессии для России продолжит расти до тех пор, пока не будут реализованы минские соглашения и не завершится оккупация Крыма и Донбасса. Пришло время для конкретных действий.

Россия стремится посеять раздор, смятение и страх, используя в своих интересах наши открытые общества, – на улицах английских городов, таких как Солсбери, используя сервера электронной почты западных политических партий или через контролируемые Москвой пропагандистские каналы на Западе.

Мой опыт говорит том, что Кремль ничего не боится так, как нашего единства и решимости. Полная интеграция Украины в европейскую и трансатлантическую системы является крупнейшей угрозой для российской агрессии. Поэтому мое стремление состоит в том, чтобы преобразовать европейские устремления Украины в более тесные формы союза с ЕС, начиная с цифрового рынка, таможенного сотрудничества и энергетической солидарности, и включительно с обязательством европейских столиц принять участие в восстановлении городов Донбасса. Любые меньшие усилия не компенсируют Украине ее жертв и не будут признанием ее готовности продвигать демократию и европейские ценности.

За последние четыре года мы продвинулись в сфере экономических и других реформ больше, чем когда-либо после обретения независимости. И это было сделано в условиях иностранной агрессии. Любое западное правительство, совершающее реформы теми же темпами и в тех же масштабах, как это делаем мы, ощутило бы резкое снижение своей популярности. Но мое правительство не свернет с избранного пути.

Реформы необратимы. В политике безопасности я продолжу призывать к укреплению связей Украины с НАТО. Это наш суверенный выбор, и ни одна другая страна не может накладывать вето на наши устремления. До сих пор Украина вносила больше вклада в глобальную безопасность, чем получила взамен. Взять хотя бы ее участие в миротворческих операциях под руководством НАТО. Или оборонный бюджет Украины в размере 6% от валового внутреннего продукта, что намного превышает целевой показатель НАТО в 2% ВВП. Примите во внимание также недавно принятый закон о национальной безопасности, который приблизит Украину к стандартам НАТО. На этой неделе я объявлю об увеличении вклада Украины в миротворческую миссию НАТО в Афганистане Решительная поддержка. Я буду продолжать содействовать фундаментальной роли, которую играют миротворцы, где бы они ни находились, в том числе в оккупированном Донбассе.

Эта "украинская неделя" даст мощный посыл, который будет услышано в Брюсселе и за его пределами – главным образом, в Хельсинки [где пройдет встреча Трампа и Путина]. Основываясь на нашем согласованном подходе - не делать ничего, касающегося Украины, без участия самой Украины - я желаю господину Трампу успехов в его усилиях вернуть Путина в нужное русло. Зная российского президента так, как знаю его я, мог бы поспорить, что он жаждет нашего поражения. Но это не вариант, и никогда не будет таковым.