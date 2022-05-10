«Еще не война на истощение». Оккупанты продолжают атаки, а Кремль не оставил намерений относительно Приднестровья — интервью с военным экспертом 10 мая, 20:23 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий в городе Марьинка Донецкой области, 3 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские силы продолжают атаки на украинские позиции, и в ближайшие недели говорить о войне на истощение не стоит, рассказал Радио НВ военный эксперт Сергей Грабский.

— Как бы вы охарактеризовали ситуацию восточнее Харькова, насколько далеко уже отодвинули оккупантов наши воины?

— Там продолжаются контратакующие действия наших войск, и мы уже неоднократно говорили, насколько нам важно продвигаться именно в том направлении, вдоль Печенежского водохранилища. Нами освобождены еще четыре населенных пункта: Замуловка, Байрак, Верхний Салтов и Рубежное. Мы продолжаем наше продвижение в сторону Волчанска, насколько это важно, можно понять даже из того, что Волчанск — это важная железнодорожная станция, выход на которую значительно ослабит противника в возможности осуществлять передислокацию и подвозить резервы, вооружение и боевую технику. Поэтому интенсивность боев нарастает именно на этом направлении, и наши войска продолжают двигаться вперед. Что касается ситуации в целом вокруг Харькова, то в результате наших действий фактически противник упустил возможность нанесения артиллерийских ударов по городу, и жизнь людей там становится спокойнее. Поэтому все действия вокруг Харькова очень важны, и наши войска продвигаются вперед там.

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— Ситуация на Донбассе: там уже не первый день и даже не первую неделю идут очень тяжелые бои, врагу не удается продвигаться эффективно. Как бы вы описали ситуацию там?

— Совершенно верно, враг не оставляет своих попыток окружить, сделать малое кольцо окружения в районе Северодонецка, Лисичанска, там идут отчаянные бои за Рубежное, наши укрепляют Воеводовку и там отбивают атаки противника. Была предпринята попытка противника наладить понтонную переправу в районе Белогоровки, но наши отразили эту попытку, и бои там идут буквально за каждый метр нашей земли, врагу не удается пока окружить наши войска, несмотря на то, что мы отошли от полностью разрушенной Попасной. Но оборона продолжается, и есть надежда, что враг не продвинется туда, потому что мы продолжаем наращивать наши усилия на том направлении и отражать атаки. Что касается более внешнего кольца, противник пытался продвинуться в район Славянска, но это ему не удалось, наши войска держат там оборону, как и по другим направлениям. Фактически мы можем говорить, что попытки врага продвинуться с целью оцепить наши войска не удаются.

— То, что враг перебрасывает от Мариуполя севернее свои силы, насколько это может добавить им ресурси и насколько украинские защитники готовы сдержать это нашествие?

— Объективно — да, враг усиливается, но надо принимать во внимание такой факт, что противник переводит из-под Мариуполя находящиеся не в лучшей форме войска, они так же истощены боями, недополучили обеспечение, не полностью укомплектованы. Поэтому это такая отчаянная попытка бросить все возможное, чтобы осуществить или выполнить свою задачу. Я очень сомневаюсь, что им удастся это осуществить, я имею в виду окружение, потому что мы наблюдаем за боями уже четвертую неделю и надо понимать, что и наши воины истощены, но и противник уже практически потерял свой наступательный потенциал.

— Можем ли мы говорить, что даже ситуация на Донбассе превратилась в войну на истощение и украинские защитники тоже истощаются? Плюс там пока поступит оружие, пока поступят какие-то резервы, это тоже время, которое мы должны выигрывать? Но и враг так же истощается, у него плечо снабжения длиннее?

— Да, абсолютно, плечо снабжения длиннее и он, проводя наступательные атаки, больше страдает от потерь. Просто ресурсов у него объективно больше, но говорить, что мы перешли в фазу войны на истощение, еще рано, еще в течение недели такую фазу мы не будем наблюдать, ведь враг не прекращает свои отчаянные попытки атаковать. И для нас это время очень важно, потому что чем больше мы сейчас нанесем поражения врагу, тем лучше будут наши позиции относительно проведения возможных контрнаступательных действий. Поэтому мы держимся, понимаем, что враг так же осознал, что он не может взять наши войска штурмовыми действиями, поэтому он усиливает обстрелы, что, безусловно, наносит нам потери; но мы находимся на укрепленных позициях, и в этом выигрышность нашей ситуации на сегодня.

— Стабильно, от 200 до 300 вылетов, в основном на своей территории, и фиксируют, что россияне уже чаще используют более старые образцы ракет, неуправляемые ракеты. Это значит, что они уже истощили свои запасы высокоточного оружия, или просто истощаются?

— Они истощаются. Сказать, что они полностью истощили запасы высокоточного оружия, будет неправильно, потому что следует понимать, что определенная часть, определенный процент этого высокоточного оружия относится к так называемому резерву стратегических ядерных сил. То есть сегодня они не видят необходимости использовать эти ресурсы, но мы не имеем права надеяться на то, что противник окончательно истощен и больше не сможет использовать такое оружие. Он еще имеет определенные ресурсы, но бесспорно и совершенно верно, что сейчас они уже подходят к такому уровню, что они используют арсеналы старого оружия, которое снимается с хранения и используется против нас. Конечно, это оружие менее точно, но менее точно означает, что оно не обязательно попадет в военный объект, таким образом оно представляет большую угрозу именно для гражданского населения, то, что мы видели вчера вечером в Одессе, является ярким тому подтверждением .

— Южный фронт, что можно сказать о ситуации там, там линия фронта не двигается или почти не двигается?

— То, что мы говорим, что линия фронта не двигается или почти не двигается, это свидетельство того, какие тяжелые и ожесточенные бои продолжаются там, по всему участку от берега Днепра и до Великой Новоселки, потому что противник пытается там продвинуться, но он там не имеет численного преимущества, наши войска ведут активные оборонительные действия, и любая отчаянная попытка противника продвинуться отражается, противник отступает. Но в ответ наносит серьезные ракетно-артиллерийские удары, что также приводит к потерям с нашей стороны. Но оборона там держится, и у противника практически нет шансов совершить там какой-либо прорыв, что дает нам основания говорить, что операция по окружению наших войск на Донбассе окончательно провалилась.

— На вчерашнем параде «победобесия» совсем не было морпехов, хотя они постоянно участвовали во всех парадах, как пишут. гораздо меньше было техники, не было тяжелых огнеметных машин. Мы можем делать какие-нибудь выводы из этого? Авиачасть парада сократили.

— Да, безусловно, надо понимать, что противник понес потери и для того, чтобы спасти остатки какого-то морально-психологического состояния, не проводили парад подразделений, понесших серьезные потери во время этой войны. Мы говорим о морской пехоте, истреблении передовых частей и наиболее боеспособных частей, что привело к тому, что противник уже практически отказался от попыток проводить широкомасштабные десантные операции против нашего побережья. Мы говорим о десантниках, которые так же понесли серьезные потери, и мы говорим о первоклассной модернизированной технике, которая теперь используется на войне именно с Украиной. Поэтому и парад имел такой несколько бледный вид, скажем так.

— Мариуполь, который все еще держится. Ничего не меняется кроме того, что азовцы и 36 бригада все еще держатся на Азовстали?

— Да, ничего не изменилось, противник продолжает проводить артиллерийские удары, наносить удары по позициям наших войск. Были отчаянные попытки атаковать наших ребят, но сами понимаете, вчера такие попытки были меньше, потому что нужно было все же российскому потребителю показать картинку «празднующего победу» Мариуполя. Поэтому бои были немного меньшей интенсивности, хотя сказать, что они прекратились, нельзя. Наши ребята все еще держатся, несмотря на все расчеты, несмотря на все возможности, ведется активная работа скорее всего по политическому решению этого вопроса, но как оно будет выглядеть, мы увидим позже. Они продолжают свою героическую оборону и спасают фактически весь Юг Украины от российского нашествия на сегодняшний день.

— Несколько дней назад, может, в последнюю неделю-полторы, были разговоры об обострении или какой-то активизации в Приднестровье. Сейчас мы об этом ничего не слышим, это значит, что россияне отвергли эту идею?

— Ни в коем случае они ее не отвергли, просто поняв невозможность совершить какие-либо наступательные действия из Приднестровья, имея там критически ограниченный военный потенциал, они пока, как они говорят, перенесли выполнение этой задачи на более благоприятный период времени. Плюс я изначально утверждал, что провокации и атаки из Приднестровья возможны только в случае возможного прорыва противника в районе Николаева и продвижения в сторону Одессы. Самостоятельно Приднестровье не может проводить активные боевые действия, потому что там просто недостаточное количество личного состава, есть устаревшая техника, которая по меньшей мере восемь лет не обновлялась, там есть очень ограниченные запасы вооружения и военной техники, материальных средств. И психологическое состояние людей ярко описывает эту ситуацию: как только начались определенные провокации, начался массовый исход военнообязанных с территории Приднестровья. Поэтому да, мы можем рассматривать Приднестровье как часть местности, с которой могут нас беспокоить, то есть говорить, что возможны провокационные действия, возможны даже террористические атаки; но на сегодняшний день говорить о возможности широкомасштабного наступления не является реальным и целесообразным. Так что пока ситуация выглядит именно так, стабильно напряженной.

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