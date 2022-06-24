«Им не все равно». Кремль бесит, что Украина будет членом ЕС — Кулеба 24 июня, 21:06 Цей матеріал також доступний українською Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:МИД)

Кремль бесит тот факт, что Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза, убежден глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Москву бесит тот факт, что Украина будет членом Европейского Союза», — сказал он в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о «слабой» реакции РФ на предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

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Он напомнил, что российская пропаганда 30 лет распространяла нарратив о том, что Украина Европе не нужна и Киев должен «развернутся в сторону России».

«Им не все равно. Они с удовольствием хотели бы остановить этот процесс, но этой возможности не имеют», — сказал он.

В четверг, 23 июня Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении Украине статуса кандидат приближает ее победу в войне, развязанной Россией.

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля.

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