«Им не все равно». Кремль бесит, что Украина будет членом ЕС — Кулеба

24 июня, 21:06
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:МИД)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:МИД)

Кремль бесит тот факт, что Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза, убежден глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Москву бесит тот факт, что Украина будет членом Европейского Союза», — сказал он в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о «слабой» реакции РФ на предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

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Он напомнил, что российская пропаганда 30 лет распространяла нарратив о том, что Украина Европе не нужна и Киев должен «развернутся в сторону России».

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«Им не все равно. Они с удовольствием хотели бы остановить этот процесс, но этой возможности не имеют», — сказал он.

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В четверг, 23 июня Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении Украине статуса кандидат приближает ее победу в войне, развязанной Россией.

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Евросоюз Кремль Дмитрий Кулеба

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