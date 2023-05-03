В Офисе президента после атаки беспилотников на Кремль предупредили о возможном теракте со стороны РФ 3 мая, 16:42 Взрыв над Сенатским дворцом в Москве (Фото:Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал предполагаемую атаку дронов на Кремль.

Подоляк сообщил NV, что Украина не атаковала Кремль или какие-либо другие объекты на территории страны-агрессора, а цели Сил обороны Украины — только военные объекты на временно оккупированных украинских территориях. Он отметил, что атаки на такие объекты, как Кремль, не решают военных задач и не помогают готовиться к контрнаступлению.



Видео дня

Читайте также: В Сети появилось видео удара беспилотника по Кремлю

Советник главы ОП также напомнил, что стратегия Украины — уничтожение вражеских тыловых резервов на оккупированных территориях, что полностью соответствует международному праву.

По мнению Подоляка, предполагаемая атака — «явная попытка перехватить информационную инициативу» и подготовить соответствующий информационный фон.



«Очевидно, что одновременные заявления РФ о задержании группы диверсантов в Крыму и якобы атаки дронов по Кремлю прямо указывают, что происходит подготовка к конкретным провокациям со стороны самой РФ… Понятна стратегия деморализации, которую Россия использует накануне ответных действий ВСУ, а также попытка существенно уменьшить крайне негативный фон для России после постоянного обстрела гражданских домов и гражданских объектов Украины в последние дни», — сказал он.

Советник главы ОП добавил, что Кремль пытается отвлечь внимание мировых СМИ от собственного террора и одновременно оправдать многочисленные военные преступления в Украине перед своим населением, а также «шокирующими заявлениями деморализовать общество перед наступательными действиями Украины».

У себя в Twitter Подоляк предупредил о возможной подготовке страной-агрессором масштабного теракта. Он также отметил, что беспилотники над энергетическими объектами страны-террориста или на территории Кремля могут означать только «подпольную работу местных сил сопротивления».

«Как известно, дроны можно купить в любом военторге… Потому что потеря силового контроля над страной со стороны клана Путина очевидна. Но с другой стороны, Россия постоянно говорила о своем тотальном контроле над воздухом. Одним словом, что-то в России происходит, но точно без дронов Украины над Кремлем», — написал он.

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Путина заявила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

В Сети появились видео огня над куполом одной из башен Кремля.

Российский пропагандистский канал ТВЦ заявил, что между «атаками» дронов прошло 16 минут.



Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров также заявил, что у Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, и назвал это нагнетанием ситуации перед 9 мая.

