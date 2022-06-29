Зеленский опубликовал момент попадания российской ракеты в торговый центр в Кременчуге 29 июня, 00:04 Момент попадания российской ракеты в ТРЦ Амстор в Кременчуге Полтавской области, 27 июня 2022 года (Фото:скриншот видео / Zelenskiy / Official via Telegram)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 28 июня, показал видео, на котором российская ракета попала в ТРЦ в Кременчуге Полтавской области.

Глава государства подчеркнул, что у Украины есть доказательства военных преступлений россиян, в том числе видео попадания российской ракеты в торговый центр.

«Российская ракета целенаправленно ударила именно по этому объекту. Они хотели убить как можно больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре. За этот акт государственного терроризма, как и за все остальные, Россия будет отвечать. На поле боя в Украине, усилением санкций и обязательно — в трибунале», — сказал Зеленский.

Видео дня

Ранее в Сети появилось видео с камер наблюдения в парке в Кременчуге после второго ракетного удара 27 июня, который был нанесен по заводу, производившему строительные смеси и технику для строительства. Команда расследователей Bellingcat и журналисты телеканала Настоящее время обратили внимание, что сначала Россия нанесла удар по ТРЦ, а после этого — по заводу.

Российское министерство обороны распространило очередную ложь, пытаясь оправдаться за удар по торговому центру в Кременчуге, в котором находились мирные люди. В ведомстве страны-агрессора утверждали, что якобы били по «ангарам» с западным оружием, а торговый центр якобы не работал и загорелся от «детонации боеприпасов».

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подчеркнул, что рядом с местом ракетных ударов РФ в Кременчуге не было ничего военного, и целью оккупантов было массовое поражение гражданских. Завод Кредмаш, который также подвергся ракетной атаке, с 1989 года не производил военную технику и запчасти.

В результате российского ракетного удара по торговому центру в Кременчуге 27 июня погибли по меньшей мере 18 человек, 21 человек считается пропавшим без вести, 59 — ранены. Перед атакой РФ в ТРЦ находились около тысячи людей, многих из них успели вывести. Площадь пожара в результате российского авиаудара составила 10 тыс. 300 кв. м, ТЦ полностью уничтожен.

Владимир Зеленский назвал ракетный удар одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Во время экстренного заседания Совбеза ООН 28 июня он призвал признать действия России терактом и исключить ее из Совета безопасности.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

Им не хватило секунд, чтобы убежать. Что говорят спасшиеся в ТЦ Амстор – Олег Булашев https://www.youtube.com/embed/_TItdvfk3gA

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