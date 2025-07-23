Кравченко назвал массовые обыски в НАБУ частью своей «стратегии»
СБУ (Фото: СБУ)
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что масштабные обыски у сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), проведенные Службой безопасности Украины 21 июля, были инициированы в рамках его «персональной стратегии».
Об этом он сообщил во время брифинга, передает Суспільне.
«Это моя стратегия. Мы так работаем — не растягиваем во времени. Девять подозрений в первый день, потом еще семь, в Черновицкой области — восемь. И завтра еще в одной области — восемь обысков, восемь подозрений. Это эффективнее, чем старая советская система», — заявил Кравченко.
Напомним, СБУ 21 июля провела 70 обысков в рамках уголовных производств, связанных с деятельностью работников НАБУ. События произошли на фоне принятия Верховной Радой закона № 12414, который расширяет полномочия Генпрокурора.
Кравченко также сообщил, что среди фигурантов дел — народный депутат Федор Христенко, который сейчас находится за пределами Украины. Власти работают над его возвращением для дальнейшего привлечения к ответственности.
В понедельник, 21 июля, СБУ и Офис генпрокурора провели около 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ — Национального антикоррупционного бюро Украины. В НАБУ отмечают, что следственные действия проводят без судебных постановлений, тогда как СБУ и прокуратура подозревают в пособничестве России одного из топ-чиновников НАБУ.
Версия СБУ и Офиса генпрокуратуры о российском влиянии на НАБУ: эти ведомства утром заявили, что разоблачили и задержали по подозрению «в ведении бизнеса в России» Руслана Магамедрасулова — одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ. По версии двух силовых ведомств, этот топ-чиновник НАБУ якобы «имеет контакты с представителями России и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ». Утверждается, что Магамедрасулов был посредником «в продаже партий технической конопли своего отца» в российский Дагестан.
В то же время его отец имеет российское гражданство, однако Магамедрасулов не указал этот факт. СБУ и прокуратура также проверяют информацию «относительно контактов Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им тайной информации, в частности относительно запланированных следственных действий». Также заявляется, что задержанный должен был из Днепра координировать деятельность НАБУ в прифронтовых областях (Днепропетровская и Запорожская), «зато почти все время находился в Киеве и недавно несколько недель отдыхал на Канарских островах (острове Тенерифе)». По этому делу сегодня провели серию обысков у работников НАБУ. В подтверждение своей версии о Магамедрасулове СБУ обнародовала фрагменты его разговоров, а также разговоров его родителей.