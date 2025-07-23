Кравченко назвал массовые обыски в НАБУ частью своей «стратегии»

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Суспільне.



«Это моя стратегия. Мы так работаем — не растягиваем во времени. Девять подозрений в первый день, потом еще семь, в Черновицкой области — восемь. И завтра еще в одной области — восемь обысков, восемь подозрений. Это эффективнее, чем старая советская система», — заявил Кравченко.

Напомним, СБУ 21 июля провела 70 обысков в рамках уголовных производств, связанных с деятельностью работников НАБУ. События произошли на фоне принятия Верховной Радой закона № 12414, который расширяет полномочия Генпрокурора.

Кравченко также сообщил, что среди фигурантов дел — народный депутат Федор Христенко, который сейчас находится за пределами Украины. Власти работают над его возвращением для дальнейшего привлечения к ответственности.

В понедельник, 21 июля, СБУ и Офис генпрокурора провели около 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ — Национального антикоррупционного бюро Украины. В НАБУ отмечают, что следственные действия проводят без судебных постановлений, тогда как СБУ и прокуратура подозревают в пособничестве России одного из топ-чиновников НАБУ.

