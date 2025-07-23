Генеральный прокурор Руслан Кравченко заверил, что не будет вмешиваться в расследование в отношении экс-вице-премьера — министра национального единства Алексея Чернышева, которое ведет Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Укринформ.



«Обещаю вам в глаза — дело Чернышова не заберу. Как расследование будет, так и будет. Посмотрю, как прокуроры САП пойдут и доведут дело до приговора», — подчеркнул Кравченко.

Реклама

Генпрокурор также сообщил, что намерен лично посетить судебное заседание по этому делу.

«Я и сам пойду в суд по Чернышеву. Прокуроры, как окружные, так и областные, должны поддерживать государственное обвинение в громких делах. Это наша работа», — отметил он.

Заявление прозвучало на фоне критики в отношении изменений к закону № 12414, которые существенно расширяют полномочия Генпрокурора и ограничивают независимость НАБУ и САП. Кравченко в очередной раз подчеркнул, что не намерен вмешиваться в дела антикоррупционных органов.