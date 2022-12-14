Лубинец заявил, что пока не может официально подтвердить информацию о посещении украинских военнопленных Красным Крестом 14 декабря, 15:34 Лубинец заявил, что есть информация о посещении украинских военнопленных Красным Крестом, но подтвердить ее пока не может (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что пока не может официально подтвердить, что представители Международного комитета Красного Креста посетили украинских военнопленных.

Об этом он сказал на брифинге.

«Я получил информацию, что неделю назад РФ начала допускать представителей МККК к небольшому количеству учреждений, где находятся наши военнопленные и гражданские. По количеству посещаемых — в настоящее время мы ждем официальных цифр от МККК. Подтвердить эту информацию из других источников я пока не могу», — отметил он.

Видео дня

Лубинец пояснил, что эта информация будет подтверждена только тогда, когда о ней также сообщат и родственники пленных украинцев.

Согласно нормам международного гуманитарного права, Красный Крест не сообщает омбудсмену детали о посещениях.

«Мы каждый день общаемся с родственниками военнопленных и гражданских. И для меня эта информация станет подтверждена только тогда, когда я получу сигнал, что действительно родственники начали получать новую дополнительную информацию от Международного Комитета Красного Креста. Потому что, согласно международно-гуманитарному праву, даже мне как омбудсмену Международный Комитет Красного Креста не может и не сообщает конкретные сведения о конкретных граждан Украины. Единственно, что они могут сказать: «Нас начали допускать», — пояснил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что не может назвать публично количество учреждений и места, куда допустили МККК, чтобы потом не дать аргументов РФ.

«Информация о том, что МККК начал выполнять свой мандат в этой части, есть. Сказать вам, что я могу ее официально подтвердить — нет, пока не могу», — резюмировал он.

Лубинец также рассказал, что встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер во время ее посещения Украины.

Омбудсмен отметил, что разговор был непростым. Во время встречи он сказал, что «МККК не выполняет свой мандат на 100%».

В начале ноября украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста фактически "самоустранился" от исполнения своих обязанностей.



«МККК… который должен мониторить места содержания военнопленных и гражданских заложников, не получает на это разрешение РФ. Таким образом, они фактически, на мой взгляд, самоустранились от выполнения своего мандата. С одной стороны, их не допускают, и мы это понимаем. С другой стороны — они даже публично не говорят, что им не дают разрешение. В своих докладах они вообще не упоминают РФ», — пояснил омбудсмен.

В октябре Украина призвала МККК в течение ближайших трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где в результате российского теракта 29 июля погибли по меньшей мере 40 украинских пленных.

Красный Крест после этого заявил, что «разделяет разочарование» Украины и просит немедленного доступа ко всем военнопленным.

8 декабря в Украину с четырехдневным визитом прибыла президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер. В этот же день в организации сообщили, что посетили украинских военнопленных.

Украина работает над созданием международной миссии, которая сможет следить за условиями и состоянием пленных украинцев, удерживаемых российскими оккупантами.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что со стороны Международного комитета Красного Креста не было ни одного факта контроля условий граждан Украины в плену россиян, о чем он лично сказал президенту МККК.



