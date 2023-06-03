«Не выбирали выражений». Ермак рассказал о неожиданной встрече главы МККК с родными командиров Азовстали и Марьяной Мамоновой 3 июня, 01:07 Андрей Ермак (Фото:Офис президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о состоянии защитников Украины, которых освободили из плена российских оккупантов, и о переговорах с Международным комитетом Красного Креста, который не выполняет свой мандат и не посещает пленных.

В архивном интервью Дмитрию Комарову для проекта Год, опубликованном в пятницу, 2 июня, Ермак назвал концлагерями места, в которых оккупанты удерживают украинских пленных.



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«Вы лично были на одном из обменов и видели, в каком состоянии возвращаются наши герои… Несколько раз были люди, потерявшие до 60 кг… минимально 30 кг. Они [россияне] даже возвращали вечером, думая, что мы, может, не увидели, в каком [освобожденные из плена] состоянии», — сказал он.



Отвечая на вопрос о возможности обмена «всех на всех», Ермак заявил, что для Украины это приоритет, но он не считает, что провести его будет просто.



Ермак

Глава Офиса президента также рассказал о встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер в Киеве. Он напомнил, что МККК должен посещать пленных и сообщать о нарушении прав человека.

«Никоим образом ни разу они [представители МККК] не попали ни к одному нашему пленному. Они нам рассказывают, что не могут попасть, потому что россияне не дают разрешения. Даже не выбирая выражений, я спросил — а если бы это было во время Второй мировой войны, и вы у Гитлера спрашиваете, что вы не можете попасть в Освенцим, что бы вы мне ответили? Они опускают глаза, молчат, начинают рассказывать о мандатах и так далее», — заявил он.

По словам Ермака, он без предупреждения президента МККК пригласил на встречу с ней военного медика Марьяну Мамонову, которые находилась в плену беременной, сестру и.о. командира 36-й бригады морской пехоты Сергея Волынского Татьяну Харько и супругу командира отдельного отряда специального назначения Азов Дениса Прокопенко Катерину.

«Они час, не выбирая выражений, рассказывали обо всех ужасах, которые происходили… Президент [МККК] сидела просто „черного“ цвета. Ей было нечего ответить. Но мне кажется, добавлять ничего было не нужно», — сказал он.

При этом, по словам Ермака, после встречи поведение МККК не изменилось. Он подчеркнул, что Украина на международной арене поднимает вопрос создания новой организации, которая будет заниматься этим вопросом «с достижением результата».

6 мая 2023 года в результате обмена в Украину вернулись 45 защитников и защитниц Мариуполя. Все освобожденные украинцы — нацгвардейцы из подразделения Азов. Среди них 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров.

21 сентября 2022 года Украина провела обмен пленными, в результате которого было освобождено 215 человек. Среди них было 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров с Азовстали, а также 10 иностранцев.

Пятерых командиров гарнизона Азовстали обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука.

В Турцию прибыли пять командиров, защищавших Мариуполь, и они, согласно договоренностям, будут находиться там до конца войны.

