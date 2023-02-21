«Большинство самолетов станут мусором». Откуда происходят слухи о массированном авиационном ударе РФ по Украине — интервью с Цаплиенко

21 февраля, 09:38
Эксклюзив NV
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Российский бомбардировщик Ту-95МС (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Российский бомбардировщик Ту-95МС (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Автор: Алексей Тарасов

Андрей Цаплиенко, военный корреспондент, рассказал Radio NV, как распространяются информационно-психологические операции о российских планах массированного авиаудара по Украине.

https://www.youtube.com/embed/rNeaXusN_0A

— Кажется, что больше всего беспокоило украинцев — это скопление российских самолетов на границе, об этом очень много писали и говорили. Каково ваше мнение на этот счет? Действительно ли мы беспокоимся не просто так?

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Мы имеем в виду, что мы увидели, как изменилась тактика обстрелов со стороны России, военные эксперты и представители Генштаба начали говорить о том, что, возможно, таким образом они прощупывают наше ПВО.

Что это скопление самолетов и вертолетов, называют разные цифры, что может означать, что Россия будет еще активнее использовать свою авиацию. И это еще подтверждают российские источники.

— Я о скоплении самолетов и вертолетов хочу сказать, что неоднократно разные украинские источники, Воздушные силы, ГУР, военные аналитики, которые имеют дело с реальным положением вещей на фронте, они объясняют обществу очень простую вещь, что вокруг Украины сейчас находится, если мы говорим о тактической или армейской авиации, 450 российских истребителей и до 300 российских вертолетов.

ГУР уточняет, что половина из этих вертолетов ударные. То есть остальные, скажем, Ми-8, Ми-17 и так далее, условно ударные, если на них навесить ракетный обвес. И эти самолеты и вертолеты расположены на достаточно большом расстоянии от границ Украины для того, чтобы Украина не смогла достать своими средствами поражения.

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То есть аэродромы расположены на расстоянии около 200 километров. Об этом говорят все, и все, грубо говоря, причастны к этой проблематике, и говорят, что ситуация радикально с начала вторжения не изменилась. И вот удивляет, откуда появилась эта информационная волна о воздушной войне, о массированном воздушном ударе, о возможном массовом заходе российской авиации в украинское воздушное пространство? И вот смотрите, было несколько сообщений об этом. Первое, кажется, на которое мы реагировали, было в Financial Times, которое, кстати, потом опроверг не кто иной как министр обороны США Ллойд Остин.

Теги:   Россия Андрей Цаплиенко Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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