«Большинство самолетов станут мусором». Откуда происходят слухи о массированном авиационном ударе РФ по Украине — интервью с Цаплиенко 21 февраля, 09:38 Эксклюзив NV Российский бомбардировщик Ту-95МС (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Андрей Цаплиенко, военный корреспондент, рассказал Radio NV, как распространяются информационно-психологические операции о российских планах массированного авиаудара по Украине.

— Кажется, что больше всего беспокоило украинцев — это скопление российских самолетов на границе, об этом очень много писали и говорили. Каково ваше мнение на этот счет? Действительно ли мы беспокоимся не просто так?

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Мы имеем в виду, что мы увидели, как изменилась тактика обстрелов со стороны России, военные эксперты и представители Генштаба начали говорить о том, что, возможно, таким образом они прощупывают наше ПВО.

Что это скопление самолетов и вертолетов, называют разные цифры, что может означать, что Россия будет еще активнее использовать свою авиацию. И это еще подтверждают российские источники.

— Я о скоплении самолетов и вертолетов хочу сказать, что неоднократно разные украинские источники, Воздушные силы, ГУР, военные аналитики, которые имеют дело с реальным положением вещей на фронте, они объясняют обществу очень простую вещь, что вокруг Украины сейчас находится, если мы говорим о тактической или армейской авиации, 450 российских истребителей и до 300 российских вертолетов.

ГУР уточняет, что половина из этих вертолетов ударные. То есть остальные, скажем, Ми-8, Ми-17 и так далее, условно ударные, если на них навесить ракетный обвес. И эти самолеты и вертолеты расположены на достаточно большом расстоянии от границ Украины для того, чтобы Украина не смогла достать своими средствами поражения.

То есть аэродромы расположены на расстоянии около 200 километров. Об этом говорят все, и все, грубо говоря, причастны к этой проблематике, и говорят, что ситуация радикально с начала вторжения не изменилась. И вот удивляет, откуда появилась эта информационная волна о воздушной войне, о массированном воздушном ударе, о возможном массовом заходе российской авиации в украинское воздушное пространство? И вот смотрите, было несколько сообщений об этом. Первое, кажется, на которое мы реагировали, было в Financial Times, которое, кстати, потом опроверг не кто иной как министр обороны США Ллойд Остин.