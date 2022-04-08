Ракетный удар России по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале — Зеленский 8 апреля, 22:52 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что ракетный удар российских оккупантов по вокзалу в Краматорске будет одним из обвинений на трибунале по расследованию военных преступлений России.

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«Как и массовые убийства в Буче, как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно состоится. Все силы мира будут направлены на то, чтобы установить поминутно, кто что делал, кто и какие приказы отдавал. Откуда ракета, кто ее перевозил, от кого прозвучала команда и как этот удар был согласован», — подчеркнул глава государства.

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