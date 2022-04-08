Ракетный обстрел вокзала в Краматорске: «российские изверги не оставляют свои методы», они цинично уничтожают мирное население — Зеленский 8 апреля, 12:16 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ракетный обстрел, который оккупанты нанесли по вокзалу в Краматорске, заявил, что «российские изверги не оставляют своих методов».

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«Российские изверги не оставляют своих методов. Не имея силы и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население», — написал он.

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По его словам, это зло, у которого нет предела.

«И если оно не будет наказано, то никогда не остановится», — написал он.

В пятницу, 8 апреля, российские оккупанты обстреляли кассетными бомбами из Искандеров железнодорожный вокзал Краматорска. Сообщалось о попадании двух ракет. В результате 30 человек погибли, более 100 получили ранения.

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