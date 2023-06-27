Зеленский — после удара оккупантов по Краматорску: Россия заслуживает только одного 27 июня, 23:39 Последствия удара России по кафе в Краматорске, 27 июня 2023 года (Фото:ДСНС України / Telegram)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 27 июня, отреагировал на российский удар по Краматорску, в результате которого погибли четыре человека.

Глава государства сообщил, что российские террористы обстреляли Краматорск ракетами С-300, и выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала — поражения и трибунала, справедливых и законных судов против всех российских убийц и террористов», — сказал он.

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Президент напомнил, что год назад страна-террорист ударила по торговому центру в Кременчуге, убив 22 человека.

Зеленский также поблагодарил всех в мире, кто поддерживает Украину и помогает защищать украинцев.

Российские оккупанты ударили по кафе в центре Краматорска вечером 27 июня. По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 23:00 известно о четырех погибших, среди них 17-летняя девушка. Ранены 42 человека, в том числе восьмимесячный ребенок. В эпицентре взрыва были многоквартирные дома, торговые помещения, машины, отделение почты.