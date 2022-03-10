Экс-замглавы ОП Ковалив стала послом Украины в Канаде 10 марта, 00:24 Цей матеріал також доступний українською Юлия Ковалев была заместительницей главы Офиса президента Украины (Фото:Александр Медведев / НВ)

Экс-замглавы Офиса президента Юлия Ковалив назначена послом Украины в Канаде.



«Сегодня присоединяюсь к рядам дипломатического войска Украины. Большая честь и еще большая ответственность — представлять Украину в Канаде… Как часть нашей украинской дипломатической армии буду защищать наше государство на дипломатическом фронте», —написала она в Facebook.

Ковалив была замглавы ОП с сентября 2019 года по декабрь 2020-го.

Также Зеленский назначил Василия Мирошниченко послом Украины в Австралии и Николая Нагорного послом Украины в Египте, сообщил в Facebook заместитель председателя ОП Андрей Сибига.

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