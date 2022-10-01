«Для нашей земли больше удобрения». О мобилизации в РФ, ответе НАТО на заявление Зеленского и бред Путина — интервью с Романом Костенко 1 октября, 16:50 Эксклюзив НВ Роман Костенко в Верховной Раде Украины (Фото:Роман Костенко / Facebook)

Диктатор Владимир Путин, объявляя об аннексии украинских территорий, выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью, в которой озвучил огромное количество лжи и обвинений в адрес стран Запада.

В этот же день президент Владимир Зеленский объявил об осуществлении Украиной исторического шага и подписал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Об этих двух событиях в интервью Радио НВ высказался секретарь Комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Нардеп также рассказал, что происходит на фронте вокруг Лимана Донецкой области, а также о том, какого сорта будут российские войска, когда пополнятся мобилизованными.

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— Американский Институт изучения войны говорит о том, что украинские войска полностью окружат или захватят Лиман в течение следующих 72 часов. Президент Владимир Зеленский объявил об освобождении города Ямполь в этом же районе Донецкой области. Что это значит? Как это стратегически меняет ход войны? Подробнее об этом направлении можете рассказать?

— По моей информации, Ямполь зачищали еще вчера утром, тогда там шли бои, наши войска туда заходили. И он уже вчера был под нашим контролем.

Мы знаем, что противник до этого очень серьезно держался за это направление, ему нужен был этот город. Они ожидали удара в лоб, но украинские войска совершили маневр и с двух сторон обошли эту группировку, и сейчас пытаются замкнуть кольцо вокруг этого соединения.

У меня нет еще информации, что кольцо уже замкнуто, но наши войска действуют и работают там для этого. Думаю, что в ближайшее время мы это сделаем.

Не хотелось бы забегать вперед, потому что это война — может быть по-всякому. Но думаю, что противник будет пытаться полностью деблокировать [город] и сделать так, чтобы они не попали в окружение, потому что это, прежде всего, имиджевый удар по РФ.