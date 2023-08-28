ZN.UA: Если коррупцию приравняют к госизмене, то дела сможет расследовать не только НАБУ, но и СБУ 28 августа, 10:10 Национальное антикоррупционное бюро Украины (Фото:НАБУ/Facebook)

Если Верховная Рада приравняет коррупцию к государственной измене на время военного положения, то власти планируют разрешить расследовать такие дела на более 24 миллионов гривен не только Национальному антикоррупционному бюро, но и Службе безопасности Украины. Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на источники в Офисе президента и НАБУ.



По словам одного из собеседников издания в ОП, сначала в законодательство хотели внести изменения, согласно которым все коррупционные кейсы, которые расследуются в сфере нацбезопасности на более чем 24 млн грн, должна расследовать СБУ. НАБУ предлагали оставить коррупцию меньше этой суммы, пишет ZN.UA.

Видео дня

Однако, как заявил источник издания, после реакции западных партнеров, которые дали понять, что видят здесь «покушение на независимость антикоррупционной системы» идею в ОП изменили.

Сейчас речь идет не о том, чтобы отобрать у НАБУ право на проведение крупных антикоррупционных расследований, а о предоставлении права и СБУ их проводить, сообщает издание.

«Под руководством профильного заместителя ОПУ наработаны законодательные изменения. Речь идет об инициировании внесения изменений в УПК [Уголовно-процессуальный кодекс] с целью обеспечить право на подследственность СБУ в случаях коррупционных схем свыше 24 миллионов гривен», — заявил собеседник ZN.UA.

Неназванный журналист-расследователь в комментарии изданию сказал, что таким образом «контроль за расследованием крупной коррупции во власти получит абсолютно управляемая СБУ», а если будут расследования, которые будут дублировать друг друга в НАБУ и СБУ по одному и тому же кейсу, «решение о подследственности будет принимать Офис генпрокурора».

Источники ZN.UA в НАБУ назвали такую инициативу «плохой», поскольку дела можно будет забирать на законодательных основаниях.

«Украина будет иметь кучу проигранных дел в ЕСПЧ, потому что безальтернативная стража будет нарушением конвенции; плюс власть начнет портить отношения с международными партнерами. Мера пресечения — это не наказание, все почему-то это путают. Плюс 90% результатов в борьбе с коррупцией составляют именно административные меры, направленные на ее превенцию, а не на расследование существующих фактов», — добавил собеседник.

В интервью 28 августа президент Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу законодательно приравнять коррупцию к государственной измене на время военного положения. Соответствующий законопроект Верховная Рада получит уже на ближайшей неделе.