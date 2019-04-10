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Коррупция в Укроборонпроме. Порошенко заявил, что не причастен ни к каким схемам

Сегодня, 18:45
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Коррупция в Укроборонпроме. Порошенко заявил, что не причастен ни к каким схемам - фото

@poroshenko

Президент возмутился, что дело о коррупции в Укроборонпроме до сих пор не в суде

Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире Радио НВ о собственной непричастности к каким-либо коррупционным схемам.

"Я подчеркиваю, что ни к каким коррупционным схемам президент Петр Порошенко не был причастен. Я утверждаю и подчеркиваю это. Мне не было известно ни о каких коррупционных схемах. И я с совершенно чистой совестью сегодня вам это говорю и честно смотрю в глаза в том числе и правоохранительным органам", - заявил Порошенко, комментируя резонансные журналистские расследования, которые появились незадолго до выборов, в частности о коррупции в Укроборонпроме.

Президент также возмутился тем, что расследование коррупции в Укроборонпроме длится с 2016 года, но дело до сих пор не в суде, а утечка из правоохранительных органов произошел за неделю до выборов.

"Чего вы ждали три года? Что вам еще было нужно, и почему дело не в суде? Это вопрос к НАБУ, к САП, ко всем правоохранительным органам", - заявил Порошенко.

Напомним, в расследовании BIHUS.info сказано, что теперь уже бывший замглавы СНБО Олег Гладковський, его 22-летний сын Игорь и гендиректор Укроборонпрома Павел Букин причастны к коррупционной схеме по выводу из украинской оборонки около 250 млн гривен.

Как утверждается, они организовали поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ, а также из украинских военных частей по ценам, завышенным в 2-4 раза.

Теги:   Президентские выборы 2019 Президентские выборы в Украине 2019 Порошенко на НВ САП НАБУ Олег Гладковский Коррупция Укроборонпром Петр Порошенко

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