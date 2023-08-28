Приравнивание коррупции к государственной измене не решит проблему, зачем это Зеленскому — политолог 28 августа, 19:17 Владимир Зеленский во время церемонии поднятия флага Украины на День государственного флага, 23 августа 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Политолог Алексей Кошель в интервью Radio NV констатировал, что приравнивание коррупции к государственной измене не решит проблему коррупции в Украине, и объяснил, зачем тогда президент Владимир Зеленский инициировал соответствующий законопроект.

«Украинские власти очень часто пытаются решить проблему одним махом, одной кнопкой, одним решением. Так не бывает. Так не может быть. То есть, коррупция настолько серьезная проблема, что президентским законопроектом ее не решишь. Даже учитывая, что вероятность принятия законопроекта, который будет инициирован, является на сегодня чрезвычайно большой. … Проблему коррупции нужно решать не точечно, а нужно решать системно. То есть коррупция — это реформа судов, это реформа территориальных центров комплектации, ВВК. Это реформа Таможни», — сказал Кошель в эфире Radio NV.

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По мнению политолога, Владимир Зеленский инициировал этот законопроект, чтобы выполнить две задачи.

«Первое — это поставить очень четкую грань между главой государства и его командой и коррупционными скандалами, которые происходят в Минобороны», — сказал он.

Еще одной причиной Кошель считает вероятную передачу коррупционных дел СБУ, что «может вызвать определенное успокоение в обществе, что, мол, сделаны шаги для того, чтобы отдельные дела решались быстро и в таком полуручном режиме».

«Но с другой стороны, мы должны понимать, что СБУ — это полностью структура, которая полностью подчиняется президентской команде. И поэтому, собственно, в эту версию о том, чтобы забрать от НАБУ, передать СБУ, вот я в эту версию склонен верить», — добавил политолог.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу законодательно приравнять коррупцию к государственной измене на время военного положения.

Соответствующий законопроект Верховная Рада получит уже на ближайшей неделе.

По данным источников в ZN.UA, если это произойдет, то власти планируют разрешить расследовать такие дела на более 24 миллионов гривен не только Национальному антикоррупционному бюро, но и Службе безопасности Украины.