Зеленский подписал указ об ужесточении наказания за коррупцию в судах 1 июля, 00:41 За коррупцию в суде предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества (Фото:pexels.com/ru-ru/@ekaterina-bolovtsova/)

Президент Владимир Зеленский указом ввел в действие решение СНБО Об ускорении судебной реформы и преодолении проявлений коррупции в системе правосудия. За коррупцию в судах будут лишать свободы на 10−15 лет с конфискацией имущества.

Указ обнародован на сайте Офиса президента.



«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 июня 2023 года Об ускорении судебной реформы и преодолении проявлений коррупции в системе правосудия», — говорится в документе.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно решению СНБО предлагается, в частности, внести изменения в Уголовный кодекс в части усиления уголовной ответственности за коррупционные уголовные правонарушения в сфере правосудия, предусмотрев наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Также предлагается усилить роль института суда присяжных и расширить его применение.

Кроме того, предлагается проведение Высшим советом правосудия проверки всех судей Верховного суда на предмет возможного совершения ими дисциплинарных проступков или грубого или систематического пренебрежения обязанностями судьи, подтверждение законности источников происхождения имущества.

Среди прочего, предложено усовершенствовать порядок избрания судей Верховного суда в Большую палату Верховного суда и ввести механизм их отзыва собранием судей соответствующих кассационных судов.

Рассматривается возможность введения периодического психофизиологического опроса судей с применением полиграфа и тому подобное.

Кабинету министров во взаимодействии с Европейской комиссией За демократию через право (Венецианская комиссия) необходимо будет подготовить концепцию дальнейшего реформирования Конституционного суда Украины.