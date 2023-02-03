Советнику замминистра обороны вручили подозрение в разворовывании 1,7 млрд грн

3 февраля, 17:23
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Вручение подозрения советнику замминистра обороны (Фото:Нацполиция)

Вручение подозрения советнику замминистра обороны (Фото:Нацполиция)

Советнику заместителя министра обороны на общественных началах сообщили о подозрении в завладении 1,7 млрд грн при закупках товаров для ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в пятницу, 3 февраля.

По версии следствия, советник в 2022 году вступил в сговор с частной структурой для разворовывания денег на закупку товаров военного назначения. Структура получила более 1,7 млрд грн предоплаты, но не выполнила договорные обязательства и не поставила вовремя нужное количество товара (касок, бронежилетов и так далее), государству был нанесен ущерб в сумме более 1,7 млрд грн.

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Советнику замминистра сообщили о подозрении в завладении средствами Минобороны в особо крупных размерах (ч.5 ст. 191 УК Украины), у него провели обыски. Подозреваемому грозит от семи до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

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Ранее по этому же делу подозрение получили директор предприятия и двое фигурантов, арестованы более 55 млн грн и корпоративные права фигурантов на сумму более 50 млн долларов.

https://www.youtube.com/embed/G5RU89I6VDo
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Коррупция Минобороны Украины Полиция Министерство обороны Украины Подозрение Национальная полиция Украины Нацполиция Война России против Украины

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