Советнику замминистра обороны вручили подозрение в разворовывании 1,7 млрд грн 3 февраля, 17:23 Вручение подозрения советнику замминистра обороны (Фото:Нацполиция)

Советнику заместителя министра обороны на общественных началах сообщили о подозрении в завладении 1,7 млрд грн при закупках товаров для ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в пятницу, 3 февраля.

По версии следствия, советник в 2022 году вступил в сговор с частной структурой для разворовывания денег на закупку товаров военного назначения. Структура получила более 1,7 млрд грн предоплаты, но не выполнила договорные обязательства и не поставила вовремя нужное количество товара (касок, бронежилетов и так далее), государству был нанесен ущерб в сумме более 1,7 млрд грн.

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Советнику замминистра сообщили о подозрении в завладении средствами Минобороны в особо крупных размерах (ч.5 ст. 191 УК Украины), у него провели обыски. Подозреваемому грозит от семи до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

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Ранее по этому же делу подозрение получили директор предприятия и двое фигурантов, арестованы более 55 млн грн и корпоративные права фигурантов на сумму более 50 млн долларов.