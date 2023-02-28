Минобороны опубликовало новые контракты на закупку продуктов для ВСУ. Яйца теперь — по 9 гривен 28 февраля, 16:22 В Минобороны напоминают, что закупают не отдельные продукты, а комплексную услугу (Фото:mil.gov.ua)

Минобороны обнародовало обновленные контракты на закупку продуктов для украинских военных. Яйца теперь стоят от 8 до 9 гривен в зависимости от сорта.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Изменения внесли 20 февраля 2023 года в восемь договоров. Ранее стоимость суточного рациона для военного составила 145,8 гривен, а теперь она варьирует от 137,04 до 144,06 гривен в зависимости от поставщика.

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Отмечается, что снижение произошло за счет уменьшения сроков контрактов, а цены на закупаемые поставщиком продукты учитывают логистику.

В Минобороны напоминают, что закупают не отдельные продукты, а комплексную услугу — обеспечение питания. То есть цена включает хранение, приготовление блюд, топливо и т. д.

Яйца теперь стоят от 8 до 9 гривен в зависимости от сорта, а в январе этого года, по данным СМИ, яйца Минобороны закупили по цене 17 гривен за штуку.

21 января журналист Наші гроші Юрий Николов обнародовал соглашение Минобороны по питанию военных в шести тыловых областях на суму в 13 миллиардов гривен, в котором цены на некоторые продукты были завышены в 2−3 раза (в частности, резонанса наделали яйца по 17 гривен за штуку).

В Минобороны первоначально заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». В ведомстве также пообещали обратиться в СБУ и анонсировали внутреннюю проверку. Министр обороны Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.

Компания-поставщик, фигурирующая в скандальном расследовании, отрицала обвинения в завышении цен и также назвала изложенную в СМИ информацию манипулятивной. В компании также призвали расследовать утечку информации с ограниченным доступом.

В Офисе президента одновременно анонсировали проверку. 23 января в НАБУ заявили, что вместе с прокурорами САП расследуют возможные злоупотребления Минобороны при закупке продуктов питания для военных.

На следующий день, 24 января, Резников выступил на комитете Рады и признал, что в контрактах Минобороны обнаружили много неточностей, и сейчас они проходят проверку. Контракты на питание военных на 2023 год пока не действуют. Позже премьер-министр поручил разработать новую систему закупок Минобороны, а Резников заявил, что ведомство частично вернет общественный контроль над закупками для армии.