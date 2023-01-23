НАБУ и САП расследуют возможное завышение цен на закупку питания для военных

23 января, 15:57
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Министерство обороны Украины (Фото:mil.gov.ua)

Министерство обороны Украины (Фото:mil.gov.ua)

НАБУ и САП расследуют возможные злоупотребления Минобороны при покупке продуктов питания для военных. Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram.

«Учитывая резонансные публикации в СМИ о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных. Сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и CАП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам, до публикации в СМИ», — говорится в сообщении.

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Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд гривен. Предварительная квалификация — растрата имущества.

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Редактор проекта Наші гроші Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева. Он ссылается на документы, полученные от «источника в ВСУ».

Народная депутат Марьяна Безуглая вскоре заявила, что руководство Минобороны вызвали на заседание комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В офисе президента анонсировали проверку.

Министр обороны Украины Алексей Резников в понедельник, 23 января, назвал скандал с публикацией о закупке питания для военных по завышенным ценам попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Коррупция Военные Минобороны Украины Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)

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