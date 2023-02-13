Скандал в Минобороны: к созданию антикоррупционного совета присоединились 13 общественных организаций — Резников 13 февраля, 16:09 Резников анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны (Фото:JULIE SEBADELHA/Pool/Reuters)

К созданию антикоррупционного совета при Минобороны, который формируется после ряда громких скандалов, присоединились уже 13 общественных организаций.

Об этом сообщил министра обороны Алексей Резников в своем Facebook.

«Вызовов много. Потому договорились двигаться максимально оперативно. Я благодарен экспертам за конструктивную работу и критику, а также за то, что изъявили желание помочь прописать все необходимые процедуры», — отметил он.

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Резников также перечислил общественные организации:

Проект реформы оборонных закупок,

Проект усиления добродетели и профессионализма в Минобороны,

Бигус Инфо,

Центр оборонных стратегий,

Украинский центр исследования проблем безопасности им. Дмитрия Тимчука,

ГО Демократична сокира

ГО Стоп коррупции,

Центр исследования армии, конверсии и разоружения,

БО Волонтерское движение,

ГО Вместе против коррупции,

Совет общественного контроля НАБУ,

ВО Автомайдан,

Ассоциация общественного питания.

Резников добавил, что всю подготовительную работу со стороны Минобороны поручено обеспечить государственному секретарю.

8 февраля Резников заявил, что Минобороны будет перезагружать антикоррупционное управление ведомства после ряда громких коррупционных скандалов.

Перед этим он поблагодарил всех за конструктивную критику и заявил о продолжении укрепления обороны.

Информация о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны касательно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрениям нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

5 февраля появилась информация о том, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова.

Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

Коррупционные скандалы в Минобороны: что известно

21 января журналист Наші гроші Юрий Николов обнародовал соглашение Минобороны по питанию военных в шести тыловых областях на суму в 13 миллиардов гривен, в котором цены на некоторые продукты были завышены в 2−3 раза (в частности, резонанса наделали яйца по 17 гривен за штуку).

В Минобороны первоначально заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». В ведомстве также пообещали обратиться в СБУ и анонсировали внутреннюю проверку. Министр обороны Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.

Компания-поставщик, фигурирующая в скандальном расследовании, отрицала обвинения в завышении цен и также назвала изложенную в СМИ информацию манипулятивной. В компании также призвали расследовать утечку информации с ограниченным доступом.

В Офисе президента одновременно анонсировали проверку.

23 января в НАБУ заявили, что вместе с прокурорами САП расследуют возможные злоупотребления Минобороны при закупке продуктов питания для военных.

На следующий день, 24 января, Резников выступил на комитете Рады и признал, что в контрактах Минобороны обнаружили много неточностей, и сейчас они проходят проверку. Контракты на питание военных на 2023 год пока не действуют. Позже премьер-министр поручил разработать новую систему закупок Минобороны, а Резников заявил, что ведомство частично вернет общественный контроль над закупками для армии.

На фоне скандала 24 января в отставку подал заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ. 25 января также был уволен руководитель департамента Минобороны Богдан Хмельницкий, который отвечал за закупки.

1 февраля ГБР объявило о подозрениях экс-заместителю министра обороны, бывшему и.о. директора департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов МО и действующему сотруднику Минобороны.

2 февраля Печерский суд Киева арестовал экс-замминистра Шаповалова на два месяца с альтернативой залога в 400 млн грн.