«Не держите зла». Первый вице-спикер ВР рассказал, как «слуги народа» извинялись за скандали с отпусками и взятками 17 августа, 15:20 Юрий Аристов (вверху слева), Анатолий Гунько (вверху справа), Богдан Торохтий (внизу слева) и Андрей Холодов стали фигурантами последних скандалов в СН (Фото:Фото со страниц в Facebook Юрия Аристова, Анатолия Гунько, Богдана Торохтия и Андрея Холодова)

Некоторые из тех представителей СН, которые в течение лета попали в скандалы, даже коллегам не объяснили собственные действия, говорит Александр Корниенко.

Только двое народных депутатов от СН, которые были пойманы на коррупции или на дорогом отдыхе за пределами Украины, объяснили свое поведение руководству фракции.

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Об этом рассказал в интервью NV первый зампредседателя ВР Александр Корниенко, который ранее возглавлял президентскую партию.



«Я не слышал никаких объяснений от [Людмилы] Марченко [депутата СН, которая фактически торговала разрешениями на выезд мужчин за пределы Украины] и [пойманного на взятке представителя СН Анатолия] Гунько. От [нардепа СН, который во время большой войны отдыхал на Мальдивах Юрия] Аристова было короткое извинение в чате, когда он из него удалялся. И от [Андрея] Холодова [нардепа СН, который полгода находился на Кипре] было масштабное объяснение, он его публично тоже запускал везде», — рассказал Корниенко.



Выход Аристова из чата Слуги народа первый вице-спикер описал так: «Это было больше, знаете, как по-христиански, когда ты уходишь куда-то: „Простите меня за все, не держите зла“. Ну, как-то так».

