«Управление К хочет снова кошмарить». Почему передача борьбы с коррупцией в СБУ является абсурдом — отвечает экс-заместитель главы службы 28 августа, 17:37 NV Премиум Здание СБУ (Фото:Радіо Свобода)

Часть чиновников Службы безопасности Украины не хочет избавляться от несвойственных для спецслужб полномочий, а именно противодействия экономическим преступлениям, поэтому продвигает идею передачи борьбы с коррупцией в свою юрисдикцию, рассказал Radio NV Виктор Ягун, экс-заместитель главы СБУ.

— Пожалуй, топ-тема дня: накануне вечером вышло большое интервью Владимира Зеленского, один из самых громких его тезисов, который сейчас обсуждают абсолютно все — о том, что президент предлагает приравнять коррупцию к государственной измене.

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Буквально вдогонку за этим сообщением президента издание Зеркало недели опубликовало статью, где со ссылкой на собственные источники пишут, что пока речь не идет о том, чтобы отобрать у НАБУ право на проведение крупных антикоррупционных расследований, а также о том, чтобы предоставить такое право СБУ в случае, если коррупционная схема превышает 24 миллиона гривен.

Пока это все теория со ссылкой на источники, законопроекта нет в Верховной Раде. Я хочу вас спросить, насколько целесообразно передавать коррупционные дела СБУ, имела ли Служба такой опыт когда-то за время своей работы? Как вам вообще такая идея?

— Я принадлежу к той категории людей, кто считает эту идею абсурдной. Потому что мы возвращаемся назад в те времена, когда было Главное управление К, которое «рулило» коррупцией. Я понимаю, что определенная часть руководителей Службы безопасности сейчас — это выходцы из этой структуры и им очень не хочется избавляться от не свойственных спецслужбе функций. Не свойственные спецслужбе функции — это правоохранительные, в том числе и расследование коррупции.

— Правильно ли я вас поняла, что в Службе безопасности Украины остались люди, которые не против взять на себя такие функции, но вы считаете это абсурдом?