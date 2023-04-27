«Экзотический и топорный». Нардеп раскритиковал законопроект о тюрьме для всех чиновников за коррупцию во время военного положения 27 апреля, 16:50 Если Верховная Рада примет законопроект Мазурашу, его будут легко обжаловать в ЕСПЧ, уверен Ярослав Юрчишин (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Народный депутат и заместитель председателя комитета ВР по антикоррупционной политике в эфире Радио NV раскритиковал законопроект о тюремном заключении всех чиновников за коррупцию во время военного положения, поданный нардепом от Слуги народа Георгием Мазурашу.



«Есть еще законопроект более, я бы сказал так, экзотический, на самом деле, более топорный, печально известного господина Мазурашу из Слуги народа, который банально за все коррупционные преступления ставит во время войны и чрезвычайного положения наказание одно — конфискация и тюремное заключение», — отметил Юрчишин в эфире Radio NV.

Видео дня

Нардеп сказал, что, согласно этому законопроекту, тюремым заключением должны наказывать чиновников даже за взятку патрульному полицейскому, и такие приговоры было бы очень легко обжаловать в Европейском суде по правам человека.

«Чиновник обратился в Европейский суд по правам человека, его восстановили, мы заплатили неустойку. В чем непропорциональность наказания? Потому что у нас за определенные преступления с летальными исходами, то есть непреднамеренное убийство или превышение самообороны или какие-то другие аспекты, существенно меньше наказания. А за такое несерьезное преступление, только потому, что ты чиновник — пожалуйста, отсидка», — объяснил он.

Юрчишин добавил, что, отправляя человека в тюрьму, государство «берет его на содержание», хотя это содержание заключенный частично отрабатывает.

«Мы сами себя загоняем в угол, когда всех чиновников-взяточников мы, во-первых, будем содержать, пока значительная часть из них не обжалует решение в Европейском суде по правам человека, а это будет достаточно быстро. В данном случае здесь все очень просто — непропорциональность обязаны пересматривать. И мы бюджетом их содержим, бюджетом, которого у нас не хватает», — подчеркнул нардеп.

По его словам, пропорциональное усиление наказания за коррупцию во время военного положения — это приемлемо, но проблема борьбы с коррупцией не в том, что наказания недостаточно жесткие.

«Пять лет в украинской тюрьме, от пяти до десяти, по некоторым статьям — три — это достаточно, особенно с конфискацией. …Поэтому здесь вопрос не о, скажем, тяжести наказания. Знаете, если мы не используем расстрел, он не будет пугать. … здесь важно, чтобы люди видели эти значительные приговоры», — считает Юрчишин.

21 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом ввести пожизненное заключение для депутатов и госслужащих за коррупцию во время военного положения.

Президент сообщил, что в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта об усилении ответственности для должностных лиц за коррупцию во время военного или чрезвычайного положения (№ 9029 и № 9049).

«Высказанные в электронной петиции предложения направлены в Верховную Раду Украины для рассмотрения при разработке соответствующих законопроектов», — заявил он.

