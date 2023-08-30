Разговор Бахматова с Шуляк: Что будет со «слугами народа» после коррупционных скандалов и почему «строительная мафия» — это чушь 30 августа, 21:28 NV Премиум Максим Бахматов и Елена Шуляк (Фото:Коллаж NV / Максим Бахматов / Facebook / Olena Shuliak)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу законодательно приравнять коррупцию к государственной измене на время военного положения.

«Парламент обязательно поддержит такую инициативу. И не только такую, потому что нам сейчас необходимо максимально усилить всю антикоррупционную инфраструктуру», — убеждена лидер партии Слуга Народа Елена Шуляк.

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В то же время глава Офиса трансформации Максим Бахматов обратил внимание, что сейчас больше всего коррупционных скандалов возникает именно с парламентариями из провластной политсилы, которую возглавляет Шуляк.

Как будут привлекать к ответственности нардепов и почему «строительная мафия» — это чушь, Шуляк рассказала во время интервью в авторской программе Бахматова на Radio NV.