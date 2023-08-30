Разговор Бахматова с Шуляк: Что будет со «слугами народа» после коррупционных скандалов и почему «строительная мафия» — это чушь

30 августа, 21:28
NV Премиум
Поделиться:
Максим Бахматов и Елена Шуляк (Фото:Коллаж NV / Максим Бахматов / Facebook / Olena Shuliak)

Максим Бахматов и Елена Шуляк (Фото:Коллаж NV / Максим Бахматов / Facebook / Olena Shuliak)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу законодательно приравнять коррупцию к государственной измене на время военного положения.

«Парламент обязательно поддержит такую инициативу. И не только такую, потому что нам сейчас необходимо максимально усилить всю антикоррупционную инфраструктуру», — убеждена лидер партии Слуга Народа Елена Шуляк.

Видео дня

В то же время глава Офиса трансформации Максим Бахматов обратил внимание, что сейчас больше всего коррупционных скандалов возникает именно с парламентариями из провластной политсилы, которую возглавляет Шуляк.

Читайте также:

Как будут привлекать к ответственности нардепов и почему «строительная мафия» — это чушь, Шуляк рассказала во время интервью в авторской программе Бахматова на Radio NV.

https://www.youtube.com/watch?v=aoYnw8d5t0Q&t=1186s
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Коррупция Борьба с коррупцией Радио NV партия Слуга народа Елена Шуляк Максим Бахматов Война России против Украины послевоенное строительство

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X