«Это не мы, это другие». Как команда Офиса президента хочет отмежеваться от коррупционных скандалов — объясняет политолог 28 августа, 17:00 NV Премиум Здание ОП Украины (Фото:Офис президента Украины)

Алексей Кошель, политолог, объяснил в эфире Radio NV, как команда президента Украины пытается дистанцироваться от коррупционных скандалов, которые разгорелись в последнее время и предлагает приравнять коррупцию к государственной измене, что также встретило критику.

— Давайте начнем с предложения приравнять коррупцию к государственной измене. Я уже увидел комментарии о том, что просто хотят из НАБУ забрать целую кучу дел и отдать их в СБУ, потому что там это подследственность о государственной измене.

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И соответственно, по аналогии с делом Татарова, некоторые дела могут просто «потеряться» или настолько долго расследоваться, или снова будет происходить подмена подследственности в данном случае. Что вы думаете о такой инициативе президента?

— Прежде всего украинская власть очень часто пытается решить проблему одним махом, одной кнопкой, одним решением. Так не бывает. Так не может быть. То есть коррупция настолько серьезная проблема, что президентским законопроектом ее не решишь. Даже учитывая, что вероятность принятия законопроекта, который будет инициирован, является на сегодня чрезвычайно большой. То есть есть в парламенте есть голоса и президентский законопроект будет принят. То есть, с одной стороны, есть логика в том, чтобы повысить ответственность за коррупцию, к примеру, в оборонной сфере. Да, логика есть.