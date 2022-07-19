Взятки во время войны. Торговля разрешениями на выезд, закрытые торги и странные закупки УЗ — самые популярные коррупционные схемы. Обзор НВ 19 июля, 12:00 Коррупция в высоких кабинетах практически исчезла и расцвела на бытовом уровне — говорит Агия Загребельская (Фото:Коллаж НВ)

НВ с помощью экспертов выяснил, как выглядит коррупция в воюющей стране.

Украина с трудом собирает деньги для обслуживания потребностей госбюджета. Это происходит за счет прямых денежных грантов от союзных стран Запада и с помощью печатного станка. Финансируются только расходы на оборону, медицину, образование, зарплаты и пенсии.



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Однако даже война не уничтожила одно из главных отечественных зол — мздоимство: оно в стране хоть и сократилось, но осталось, и даже приобрело новые формы. «Коррупция в высоких кабинетах практически исчезла и расцвела на бытовом уровне», — говорит Агия Загребельская, бывшая госуполномоченная Антимонопольного комитета, известная борьбой против олигархических монополий.



НВ с помощью экспертов выделил самые распространенные схемы и формы коррупции со взяточничеством, которые нынче существуют в стране.



«ПОМОЖЕМ УЕХАТЬ»



«Одно из новых направлений коррупции — выезд мужчин за границу, — говорит Загребельская. — Это самое популярное коррупционное направление: о нем только ленивый не говорит».



В поисковиках легко можно найти десятки сайтов, предлагающих соответствующие услуги. НВ убедился, что в основном они ведут на анонимные ТГ-каналы, — именно там фигурирует конкретика: суммы и варианты незаконной релокации.



Одно из подобных закрытых сообществ в Телеграмм имеет более 50 тыс. подписчиков.



« Все варианты проверены и являются рабочими на 100%», — пишут авторы такого ТГ-канала. И предлагают четыре способа выезда: перевести за руку через границу — $5 тыс.; сделать из уклониста студента европейского вуза — $3,5 тыс.; сделать отцом любого количества детей — $3 тыс.; списать военнообязанного как непригодного к военной службе — $2 тыс.

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