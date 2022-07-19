Взятки во время войны. Торговля разрешениями на выезд, закрытые торги и странные закупки УЗ — самые популярные коррупционные схемы. Обзор НВ
Коррупция в высоких кабинетах практически исчезла и расцвела на бытовом уровне — говорит Агия Загребельская (Фото:Коллаж НВ)
НВ с помощью экспертов выяснил, как выглядит коррупция в воюющей стране.
Украина с трудом собирает деньги для обслуживания потребностей госбюджета. Это происходит за счет прямых денежных грантов от союзных стран Запада и с помощью печатного станка. Финансируются только расходы на оборону, медицину, образование, зарплаты и пенсии.
Однако даже война не уничтожила одно из главных отечественных зол — мздоимство: оно в стране хоть и сократилось, но осталось, и даже приобрело новые формы. «Коррупция в высоких кабинетах практически исчезла и расцвела на бытовом уровне», — говорит Агия Загребельская, бывшая госуполномоченная Антимонопольного комитета, известная борьбой против олигархических монополий.
НВ с помощью экспертов выделил самые распространенные схемы и формы коррупции со взяточничеством, которые нынче существуют в стране.
«ПОМОЖЕМ УЕХАТЬ»
«Одно из новых направлений коррупции — выезд мужчин за границу, — говорит Загребельская. — Это самое популярное коррупционное направление: о нем только ленивый не говорит».
В поисковиках легко можно найти десятки сайтов, предлагающих соответствующие услуги. НВ убедился, что в основном они ведут на анонимные ТГ-каналы, — именно там фигурирует конкретика: суммы и варианты незаконной релокации.
Одно из подобных закрытых сообществ в Телеграмм имеет более 50 тыс. подписчиков.
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