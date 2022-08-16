Рада разрешила не отпускать подозреваемых в корректировке ударов РФ под залог до суда — нардеп 16 августа, 14:42 Депутаты внесли соответствующие правки в Уголовно-процессуальный кодекс (Фото:ВРУ)

Верховная Рада приняла решение ужесточить возможную меру пресечения для подозреваемых в корректировке российских артиллерийских и ракетных ударов по украинским городам.

Об этом во вторник, 16 августа, сообщил народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк.

«Рада изменила процедуру меры пресечения для корректировщиков. Теперь невозможно выйти под залог до суда», — написал он у себя в Telegram-канале.

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По словам нардепа, соответствующие правки внесены в Уголовно-процессуальный кодекс.

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