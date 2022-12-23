Карантин в Украине продлили до конца апреля следующего года 23 декабря, 15:38 Из-за полномасштабного вторжения РФ ряд противоэпидемических норм в Украине смягчили (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

В Украине продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 30 апреля 2023 года.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Продлен для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30.04.2023 . Также продлен по всей территории Украины карантин до 30.04.2023», — написал он.

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В мае Минздрав сообщил, что из-за полномасштабного вторжения РФ ряд противоэпидемических норм в Украине смягчили.

Деление регионов на зеленые, желтые и красные зоны временно остановили, а невакцинированных против COVID-19 работников перестали отстранять от работы. Также отменили требование иметь СOVID-сертификат для поездок между регионами, пользования услугами ресторанов, спортзалов, заведений культуры и так далее.

В то же время ношение маски остается рекомендованным, чтобы избежать распространения коронавируса.