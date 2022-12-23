Карантин в Украине продлили до конца апреля следующего года

23 декабря, 15:38
Поделиться:
Из-за полномасштабного вторжения РФ ряд противоэпидемических норм в Украине смягчили (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Из-за полномасштабного вторжения РФ ряд противоэпидемических норм в Украине смягчили (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

В Украине продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 30 апреля 2023 года.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Продлен для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30.04.2023. Также продлен по всей территории Украины карантин до 30.04.2023», — написал он.

Видео дня

Читайте также:

Движение на улицах Шанхая, который вместе с другими крупными городами Китая постепенно снимает строгие карантинные ограничения, оживилось (Фото:CFOTO / Sipa USA) Карантинная революция. Почему Пекин наконец-то пошел на смягчение политики нулевого ковида и что думают об этом китайцы

В мае Минздрав сообщил, что из-за полномасштабного вторжения РФ ряд противоэпидемических норм в Украине смягчили.

Деление регионов на зеленые, желтые и красные зоны временно остановили, а невакцинированных против COVID-19 работников перестали отстранять от работы. Также отменили требование иметь СOVID-сертификат для поездок между регионами, пользования услугами ресторанов, спортзалов, заведений культуры и так далее.

В то же время ношение маски остается рекомендованным, чтобы избежать распространения коронавируса.

Читайте также:
Опасность возвращается. Гарвардский ученый утверждает, что в ближайшее время коронавирус убьет миллионы людей
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Карантин Коронавирус

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Спецтема   Эпидемия коронавируса в Украине и мире

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X