Парламент лишил мандатов Волошина, Королевскую и Солода. В Раде осталось 405 нардепов

24 февраля, 13:08
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Верховная рада (Фото:Офис президента)

Верховная рада (Фото:Офис президента)

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия еще трех народных депутатов запрещенной Оппозиционной платформы — За жизнь в пятницу, 24 февраля. Мандатов лишили Олега Волошина, Наталью Королевскую и Юрия Солода.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За прекращение полномочий голосовали так:

  • Юрий Солод — 325;
  • Наталья Королевская — 332;
  • Олег Волошин — 330.

«Рада обновила рекорд и сейчас осталось 405 нардепов», — заявил Железняк.

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Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Наталья Королевская Мандат Юрий Солод Олег Волошин

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