Парламент лишил мандатов Волошина, Королевскую и Солода. В Раде осталось 405 нардепов
Верховная рада (Фото:Офис президента)
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия еще трех народных депутатов запрещенной Оппозиционной платформы — За жизнь в пятницу, 24 февраля. Мандатов лишили Олега Волошина, Наталью Королевскую и Юрия Солода.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За прекращение полномочий голосовали так:
- Юрий Солод — 325;
- Наталья Королевская — 332;
- Олег Волошин — 330.
«Рада обновила рекорд и сейчас осталось 405 нардепов», — заявил Железняк.
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