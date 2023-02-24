Рада лишила мандатов еще трех нардепов — Волошина, Королевскую и Солода
Верховная рада (Фото:Офис президента)
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия еще трех народных депутатов запрещенной Оппозиционной платформы — За жизнь в пятницу, 24 февраля. Мандатов лишили Олега Волошина, Наталью Королевскую и Юрия Солода.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За прекращение полномочий голосовали так:
- Юрий Солод — 325;
- Наталья Королевская — 332;
- Олег Волошин — 330.
«Рада обновила рекорд и сейчас осталось 405 нардепов», — заявил Железняк.
Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия призвал нардепов от запрещенной ОПЗЖ сложить полномочия.
23 февраля Рада забрала мандат у нардепа Александра Трухина, который накануне заключил соглашение с прокурорами, признав свою вину в предложении взятки полицейскому на месте резонансного ДТП.
2 февраля президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом лишить мандатов народных депутатов, избранных от ОПЗЖ. Он обратился к руководству Рады с просьбой проработать такое предложение.