Рада лишила мандатов еще трех нардепов — Волошина, Королевскую и Солода 24 февраля, 13:08 Верховная рада (Фото:Офис президента)

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия еще трех народных депутатов запрещенной Оппозиционной платформы — За жизнь в пятницу, 24 февраля. Мандатов лишили Олега Волошина, Наталью Королевскую и Юрия Солода.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За прекращение полномочий голосовали так:

Юрий Солод — 325;

Наталья Королевская — 332;

Олег Волошин — 330.

«Рада обновила рекорд и сейчас осталось 405 нардепов», — заявил Железняк.



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Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия призвал нардепов от запрещенной ОПЗЖ сложить полномочия.

23 февраля Рада забрала мандат у нардепа Александра Трухина, который накануне заключил соглашение с прокурорами, признав свою вину в предложении взятки полицейскому на месте резонансного ДТП.

2 февраля президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом лишить мандатов народных депутатов, избранных от ОПЗЖ. Он обратился к руководству Рады с просьбой проработать такое предложение.

