Почему Королевская и Волошин составили мандаты — объясняет аналитик 31 января, 16:37 Наталья Королевская и Олег Волошин прошли в Раду от ОПЗЖ (Фото:ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ. Сумская область Facebook, Олег Волошин via Faceboook)

Валерий Клочок, руководитель Центра общественной аналитики Вежа, в интервью Radio NV почему нардепы, избранные от запрещенной пророссийской Оппозиционной платформы — За жизнь Наталья Королевская и Олег Волошин сложили депутатские мандаты.

«Часть все-таки ОПЗЖ-истов переформатировались, мы знаем, что они разделились на две фракции, активно помогают подголосовывать властям, но если говорить в частности о Королевской и Волошине, мы же помним их заявления раньше, здесь уже перекраситься, переобуться будет просто нереально. Вот все политическое будущее у них просто отсутствует. Поэтому я думаю, именно это было причиной того, что они написали заявления о мандатах», — заявил Клочок в эфире Radio NV.

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29 января о том, что Королевская и ее муж Юрий Солод, ранее входившие в ОПЗЖ, сложили мандаты, сообщила Украинская правда. В тот же день их коллега Юрий Бойко подтвердил эту информацию, заявив, что мандат также сложил нардеп Олег Волошин. Перед этим журналисты выяснили, что Королевская и Солод после начала полномасштабного вторжения перебрались в Дубай.

23 января LB.ua сообщило, что четырех нардепов от бывшей ОПЗЖ досрочно лишат мандатов из-за наличия российских паспортов. Речь шла о Наталии Королевской, Юрии Солоде, Олеге Волошине и Александре Пономареве.



В марте СНБО приостановил деятельность политических сил, связанных с Россией, на время военного положения. В частности, речь шла о таких партиях как Оппозиционная платформа — За жизнь (ОПЗЖ), Партия Шария, Оппоблок и партия Наши.

В конце марта пророссийская ОПЗЖ объявила о приостановлении своей деятельности, заявив, что «война меняет все».

14 апреля СНБО приостановил деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. Тем не менее, депутаты из фракции остались в Раде и вскоре объявили о создании новой депутатской группы Платформа за жизнь и мир, в которую вошли представители запрещенной ОПЗЖ. Возглавил группу Юрий Бойко. Еще часть бывших «опзжшников» создала депутатскую группу Восстановление Украины.

Из бывших нардепов от ОПЗЖ мандаты потеряли, в частности, кум Путина Виктор Медведчук, его близкий соратник Тарас Козак, а также Ренат Кузьмин и Андрей Деркач после того, как президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил их гражданства.

Однако большинство членов запрещенной ныне пророссийской партии остаются народными депутатами.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, что нардепов из бывшей ОПЗЖ не лишают мандатов, поскольку ищут основания, которые будут соответствовать Конституции.