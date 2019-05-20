Королева Великобритании поздравила Зеленского по случаю принесения им президентской присяги 20 мая, 15:30 618 Цей матеріал також доступний українською Frank Augstein/Pool via REUTERS Елизавета II направила Зеленскому свои наилучшие пожелания Frank Augstein/Pool via REUTERS

В понедельник, 20 мая, королева Великобритании Елизавета II направила Владимиру Зеленскому поздравления по случаю его вступления в должность президента Украины.

Об этом сообщили британские дипломаты.

«Сегодня по случаю инаугурации ее величество королева Великобритании направила свои наилучшие пожелания новому президенту Украины Владимиру Зеленскому», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter посольства Великобритании в Украине.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.