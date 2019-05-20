Королева Великобритании поздравила Зеленского по случаю принесения им президентской присяги
В понедельник, 20 мая, королева Великобритании Елизавета II направила Владимиру Зеленскому
поздравления по случаю его вступления в должность президента Украины.
Об этом сообщили британские дипломаты.
«Сегодня по случаю инаугурации ее величество королева Великобритании направила свои наилучшие пожелания новому президенту Украины Владимиру Зеленскому», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter посольства Великобритании в Украине.
Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.