Марк Мэнсон
Умные люди и глупые поступки. Как развить в себе эмоциональный интеллект
Иван Яковина
21 мая: В Крыму ищут сторонников независимости
Мелинда Хэринг
Только один день. Что сделал Зеленский?
Андрей Смирнов
ЗеПрезидент сделал Раде ЗеЭнд
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Королева Великобритании поздравила Зеленского по случаю принесения им президентской присяги

20 мая, 15:30
618
Цей матеріал також доступний українською
Королева Великобритании поздравила Зеленского по случаю принесения им президентской присяги - фото

Frank Augstein/Pool via REUTERS

Елизавета II направила Зеленскому свои наилучшие пожелания

В понедельник, 20 мая, королева Великобритании Елизавета II направила Владимиру Зеленскому поздравления по случаю его вступления в должность президента Украины.

Об этом сообщили британские дипломаты.

«Сегодня по случаю инаугурации ее величество королева Великобритании направила свои наилучшие пожелания новому президенту Украины Владимиру Зеленскому», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter посольства Великобритании в Украине.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.

Теги:   Инаугурация Владимир Зеленский Великобритания Елизавета II

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Страны

Вчера, 05:18

img
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда
Футбол

Вчера, 23:43

img
Украинская Премьер-лига: Черноморец обыграл Карпаты, Ворскла — Десну — видео
Политика

Вчера, 12:20

img
Климкин: Потенциал для внешней поддержки Украины исчерпан

ТОП 3

Политика

20 мая, 18:31

img
Инаугурация и громкие отставки. Как прошел первый день президента Зеленского — хроника
86054
Политика

20 мая, 15:31

img
Я не ссыкуха, в отличие от Зеленского. Острое видеоинтервью НВ с Яниной Соколовой
31192
Политика

20 мая, 20:48

img
Святослав Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко за годы президентства
26775