Корогодский подтвердил, что намерен принимать участие в выборах мэра Киева Вчера, 17:38 Цей матеріал також доступний українською НВ Гарик Корогодский НВ

Бизнесмен, меценат и писатель Гарик Корогодский подтвердил, что намерен принимать участие в выборах мэра Киева.

Об этом он заявил во время панели НВ на инвестиционном форуме.

По словам бизнесмена, сейчас он получает гражданство и в субботу у него будет уже новый паспорт.

Ранее Корогодский заявил, что хотел бы стать мэром Киева через год.



По словам бизнесмена, он собирается показать, «что работа мэра может быть легкой и веселой», перенести мэрию на левый берег Днепра и кардинально сократить штат ее сотрудников.



Выборы мэра Киева состоятся в 2020 году.

Действующий градоначальник Виталий Кличко заявил, что будет снова баллотироваться на пост мэра Киева.