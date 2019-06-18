Корогодский подтвердил, что намерен принимать участие в выборах мэра Киева
Бизнесмен, меценат и писатель Гарик Корогодский подтвердил, что намерен принимать участие в выборах мэра Киева.
Об этом он заявил во время панели НВ на инвестиционном форуме.
По словам бизнесмена, сейчас он получает гражданство и в субботу у него будет уже новый паспорт.
Ранее Корогодский заявил, что хотел бы стать мэром Киева через год.
По словам бизнесмена, он собирается показать, «что работа мэра может быть легкой и веселой», перенести мэрию на левый берег Днепра и кардинально сократить штат ее сотрудников.
Выборы мэра Киева состоятся в 2020 году.
Действующий градоначальник Виталий Кличко заявил, что будет снова баллотироваться на пост мэра Киева.