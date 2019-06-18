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Корогодский подтвердил, что намерен принимать участие в выборах мэра Киева

Вчера, 17:38
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Корогодский подтвердил, что намерен принимать участие в выборах мэра Киева - фото

НВ

Гарик Корогодский

Бизнесмен, меценат и писатель Гарик Корогодский подтвердил, что намерен принимать участие в выборах мэра Киева.

Об этом он заявил во время панели НВ на инвестиционном форуме.

По словам бизнесмена, сейчас он получает гражданство и в субботу у него будет уже новый паспорт.

Ранее Корогодский заявил, что хотел бы стать мэром Киева через год.

По словам бизнесмена, он собирается показать, «что работа мэра может быть легкой и веселой», перенести мэрию на левый берег Днепра и кардинально сократить штат ее сотрудников.

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Выборы мэра Киева состоятся в 2020 году.

Действующий градоначальник Виталий Кличко заявил, что будет снова баллотироваться на пост мэра Киева.

Теги:   Киев Гарик Корогодский

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