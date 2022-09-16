«Чем хуже в России, тем легче нам». Александр Корниенко — об истерике в РФ, приближении Украины к ЕС и деньгах на оборону в 2023-м. Интервью 16 сентября, 20:09 Эксклюзив НВ Александр Корниенко (Фото:Александр Корниенко / Facebook)

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко в интервью Радио НВ рассказал, как будет реагировать парламент на истерические обстрелы Россией Кривого Рога, при каких условиях Украина начнет говорить о членстве в ЕС уже в 2023-м и сколько денег заложено в бюджете в следующем году на оборону.

— То, что сейчас делает Россия, не является новшеством: они перешли к этапу уничтожения украинской инфраструктуры. В преддверии зимнего периода бьют по очень болезненным местам. Удары по Кривому Рогу рассчитаны на то, чтобы просто затопить город. Верховная Рада собирается реагировать на эти факты, я считаю, геноцида против украинского народа, политическими обращениями, возможно, в парламенты других стран? У меня такое ощущение, что далеко не все в мире сегодня осознали, что делает Россия.

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— Думаю, столько обращений, сколько мы за эти полгода выдали, ни один парламент мира столько не выдал. У нас уже где-то в парламенте среди депутатов дискуссии, нужно ли так частить с обращениями.

Обращение именно по геноциду было еще очень давно, после событий в Буче, после разоблачения этих страшных фактов. И с тех пор мы со всеми нашими коллегами, прибывавшими к нам с визитами, которых мы имели честь сопровождать и в Буче, и в Ирпене, говорили об этом, некоторые парламенты уже на это реагировали.

Сейчас начинается так называемый осенний сезон. Это только у нас в Украине вся власть работает с 24 февраля, как и вся Украина, в круглосуточном режиме. А там, где нет войны, спокойнее: они сейчас будут в рамках своих осенних парламентских процессов тоже пробовать все эти моменты поднимать. Часть стран поможет нам поднимать тему признания Российской Федерации страной — спонсором терроризма. Часть парламентов будет, о чем уже говорили наши коллеги из британского парламента, говорить о признании в таком статусе — спонсора терроризма — партии Единая Россия и всех ее членов. Возможно, кто-то не готов признать страну, а вот партию «Единая Россия» можно было бы признать спонсором терроризма. Дальше на них будут налагаться ограничения.

Что касается самой ситуации. Мы понимаем, что это, к сожалению, очень тревожные сигналы, но это может повторяться во многих других городах. Поэтому очень призываем сейчас не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, особенно тех, кто находится где-то рядом с критической инфраструктурой.

Наши коммунальные, аварийные службы абсолютно самоотверженно работают. Мы увидели на примере Кривого Рога, что реально ночью работали над тем, чтобы восстановить поврежденные гидротехнические сооружения, нормализовать уровень воды. И в Харькове мы видели, что довольно быстро восстанавливался свет после атак на трансформаторную подстанцию. Будем дальше обращаться к мировому сообществу. Как всегда, Российская Федерация любит такие символические вещи — в день приезда главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен они снова, прямо тогда, когда она находится на встрече с президентом, бьют по инфраструктуре. Понятно, что мировое сообщество будет на это реагировать.

Мы уже слышим снова разговоры об увеличении поддержки Украины, о том, что «мы должны идти до конца». Не только наша нация, абсолютно вся сплоченная, воюет, никто не будет ни на какие территориальные компромиссы идти. Мы сегодня видели опрос — 95% [украинцев] так думают. И чтобы наши партнеры шли до конца в своей поддержке, потому что мы понимаем, что нам нужно еще больше оружия, еще больше поддержки.

Надо партнерам наш сложный бюджет в следующем году поддерживать. Мы видим, что правительство заложило очень много надежд на поддержку в этот бюджет. И, конечно, всем вместе побеждать это страшное рашистское, фашистское нашествие, которое над нами нависло, над всей Европой, всем миром.

— Истерика у российских пропагандистов в связи с тем, что президент Зеленский в Изюме. Им реально срывает крышу.

— Дай Бог, чтобы эта истерика еще больше там накручивалась и они в этой истерике совершали какие-то ошибки — друг друга задевали и т. д. Потому что чем хуже там, тем легче будет нам.

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