«Циничный шаг». Корбан назвал три версии, почему Зеленский лишил его гражданства Украины 10 августа, 10:30 Геннадий Корбан (Фото:Gennady Korban/Facebook)

Глава терробороны Днепропетровской области, бизнесмен Геннадий Корбан заявил, что у него есть три версии относительно того, почему президент Украины Владимир Зеленский лишил его гражданства.

Бизнесмен считает, что лишение его гражданства — это «циничный шаг».

«Причем такой циничный шаг — надо его хотя бы объяснить. Ну, хорошо, мне не хотите объяснять — объясните людям, которые задают вопрос», — сказал он в интервью BBC.

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По мнению Корбана, Зеленский мог лишить его гражданства Украины из-за встречи с конгрессвумен от Республиканской партии Викторией Спартц.

«Я встречался с Викторией Спартц однажды, когда она была проездом в Днепре, она ехала из Запорожья и проезжала через Днепр, потому что дорога лежит через Днепр. И действительно, она посетила штаб обороны», — сказал он.

Корбан добавил, что не обсуждал с ней Офис президента, «каких-то людей, работающих в Офисе президента», обстановку в стране, внутриполитические вопросы.

Еще одной вероятной причиной лишения его гражданства Корбан считает дружбу с журналистом Юрием Бутусовым.

«Вторая версия, которую артикулировали в украинской прессе — дружба с журналистом Юрием Бутусовым. Ну, давайте так, я тоже достаточно откровенно буду здесь говорить — я с Бутусовым дружу с 2010 года. У меня произошел конфликт с действующим президентом Януковичем. Бутусов — участник Майдана первого, вернее, и первого, и второго. Это был второй Майдан, 13−14 год. Но мы дружим с ним с 2010 года, когда Янукович пришел к власти», — сказал он.

По мнению Корбана, третья и «наиболее вероятная версия», почему Зеленский лишил его гражданства Украины, заключается в «системном непонимании», «возникшем уже в процессе войны между региональными властями и Кабинетом министров».

По его словам, города активно участвуют в помощи.

«Они должны принимать медицинскую логистику, да. Они должны принимать тела погибших. Это же не везут в деревню и не закапывают, извините. Привозят в город, нужно сделать судебно-медицинскую экспертизу, нужно вовремя похоронить тела, но оставить файл для того, чтобы родственники могли идентифицировать. Это много сложностей», — сказал он.



Корбан заявил, что «эта нагрузка легла на города».

«Но с городами никто не разговаривает. То есть, нет обратной связи с Кабинетом министров, пытаешься обратиться — смотрите, здесь есть такой технический момент, его надо решить. А там заняты другими вещами», — сказал он.

21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины. Согласно документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, руководитель терробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Подписи главы государства под указом не было.



22 июля Корбана не пустили в Украину после поездки в Европу, пограничники изъяли его паспорт.

Адвокат Корбана уточнил, что тому отказали во въезде как «лицу без гражданства».

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