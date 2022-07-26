«Есть свидетельство о рождении». Корбан заявил, что ищет возможность пересечь границу Украины

26 июля, 10:03
Геннадий Корбан (Фото:Gennady Korban/Facebook)

Геннадий Корбан (Фото:Gennady Korban/Facebook)

Глава теробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан заявил, что ищет возможность пересечь границу Украины.

«Сейчас я ищу возможность, вновь пересечь границу Украины. У меня на руках ещё есть свидетельство о рождении, которое никто ни приостановить, ни отменить не может. В этом документе написано, где я родился — город Днепропетровск, Украина. Однако голь на выдумки хитра, как гласит народная мудрость», — написал он в Facebook.

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www.facebook.com/nabrok.military
Фото: www.facebook.com/nabrok.military

Корбан заявил, что «прорыва границы в стиле Саакашвили» ждать не нужно.

21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины. Согласно документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, руководитель терробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Подписи главы государства под указом не было.

22 июля одного из фигурантов списка, Корбана, не пустили в Украину после поездки в Европу, пограничники изъяли его паспорт. Адвокат Корбана уточнил, что тому отказали во въезде как «лицу без гражданства».

https://www.youtube.com/watch?v=M5hqUdEI_Ro
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Граница Геннадий Корбан Война России против Украины

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