«Есть свидетельство о рождении». Корбан заявил, что ищет возможность пересечь границу Украины 26 июля, 10:03 Геннадий Корбан (Фото:Gennady Korban/Facebook)

Глава теробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан заявил, что ищет возможность пересечь границу Украины.

«Сейчас я ищу возможность, вновь пересечь границу Украины. У меня на руках ещё есть свидетельство о рождении, которое никто ни приостановить, ни отменить не может. В этом документе написано, где я родился — город Днепропетровск, Украина. Однако голь на выдумки хитра, как гласит народная мудрость», — написал он в Facebook.

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Фото: www.facebook.com/nabrok.military

Корбан заявил, что «прорыва границы в стиле Саакашвили» ждать не нужно.

21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины. Согласно документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, руководитель терробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Подписи главы государства под указом не было.



22 июля одного из фигурантов списка, Корбана, не пустили в Украину после поездки в Европу, пограничники изъяли его паспорт. Адвокат Корбана уточнил, что тому отказали во въезде как «лицу без гражданства».



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