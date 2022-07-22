Корбан пытается въехать в Украину, но его не пускают — источник НВ

22 июля, 15:27
Геннадий Корбан (Фото:dniprorada.gov.ua)

Геннадий Корбан (Фото:dniprorada.gov.ua)

Автор: Кристина Бердинских

Глава терробороны Днепропетровской области, бизнесмен Геннадий Корбан пытается въехать в Украину, но его не пускают, сообщил НВ знакомый с ситуацией источник.

По данным собеседника, Корбан в настоящее время находится на границе.

В комментарии УП адвокат Корбана уточнил, что на границу прибыли представители СБУ и ГБР. Также по данным издания, у главы терробороны отобрали украинский паспорт.

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21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал у себя в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении Корбана гражданства Украины. Там также было указано, что аналогичная мера применена по отношению к депутатам Игорю Васильковскому от Слуги народа, Вадиму Рабиновичу от запрещенной ОПЗЖ и бизнесмену Игорю Коломойскому.

На сайте президента такой указ пока не опубликован.

НВ пытался подтвердить или опровергнуть эту информацию у Коломойского и Корбана, но пока комментарии от них не получил.

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Теги:   Гражданство Геннадий Корбан

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