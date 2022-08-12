Корбан: Группировка днепровского бизнесмена Петровского связана с Офисом президента 12 августа, 20:47 Корбан с первых дней войны организовывал работу терробороны в Днепре (Фото:Александр Курбатов / Facebook)

Криминальная группа бизнесмена Александра Петровского (Нарика) сохраняет тесные связи с Офисом президента и партией Слуга народа, утверждает глава штаба территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан. По его мнению, в истории с лишением его гражданства Украины были заинтересованы и эта группа, и Банковая.

Как он предположил в интервью Радио НВ, люди Петровского стоят за появлением заказных статей и комментариев о том, что его украинский паспорт отобрали по требованию США — якобы в Вашингтоне недовольны превращением Днепра в «вотчину» Корбана и городского головы Бориса Филатова.

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По словам Корбана, подобные идеологемы давно звучат на местном телеканале, принадлежащем Петровскому, кроме того, их тиражирует «фабрика ботов».

Во время последних местных выборов 2020 года у группировки Петровского и Офиса президента проявились общие интересы, утверждает глава терробороны. По его данным, руководитель штаба Слуги народа по Днепропетровской области Юрий Кисель, который является близким другом первого помощника президента Сергея Шефира, полностью находится в зависимости от Петровского, и список депутатов местных советов от пропрезидентской партии наполнялся за счет «человеческого ресурса этой группировки».

«Фракцию Слуга народа в Днепровском горсовете контролирует именно Александр Петровский. К слову, эти люди покинули страну 24−25 февраля — как только началась война, в первые часы. Находятся они в Вене, хорошо себя чувствуют. Но при этом у них остались возможности, связи с Службой безопасности Украины, другими государственными органами. Они знакомы с некоторыми технологами, которые обслуживают Банковую. Они друг другу как бы подбрасывают контент и, соответственно, подхватывают друг у друга. Здесь у них просто совпали интересы», — считает Корбан.

СМИ называют Александра Петровского «криминальным авторитетом». Он является владельцем группы компаний Дельмар, которая строит жилые комплексы в Киеве и Днепре.

21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины. Согласно документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, руководитель терробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Подписи главы государства под указом не было.

22 июля одного из фигурантов списка, Корбана, не пустили в Украину после поездки в Европу, пограничники изъяли его паспорт. Адвокат Корбана уточнил, что тому отказали во въезде как «лицу без гражданства».

Президент Владимир Зеленский 28 июля сказал, что процесс предоставления или лишения гражданства Украины происходит постоянно в пределах действующего законодательства.

Корбан приводил три возможные версии случившегося: его общение с конгрессвумен Викторией Спартц, требовавшей проверить связи главы ОП Андрея Ермака с Россией, дружбу с критиком властей журналистом Юрием Бутусовым и «системное недопонимание» между региональными властями и Кабмином в военное время.

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