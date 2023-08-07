Зеленский — о контрнаступлении: В наших глазах усталость, но у россиян — страх

7 августа, 16:49
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Контрнаступление идет сложно, но инициатива на стороне Украины, а российским оккупантам тяжелее, чем Силам обороны. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете La Nación.

Отвечая на вопрос интервьюера о ходе контрнаступления, глава государства сказал, что оно сложное, а прогресс, вероятно, «медленнее, чем некоторые хотят или воображают».

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«Все это второстепенные вещи. Потому что на одних участках фронта есть мины, на других участках — другие осложнения… О них можно долго говорить. О направлениях, о том, что правильно и что неправильно. Но контрнаступление — это продвижение армии вперед, а не отступление. И это важный положительный момент. Инициатива в руках Украины», — сказал он.

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Президент добавил, что вести борьбу так долго очень сложно, но российским оккупантам тяжелее, чем защитникам Украины.

«Очень сложно, когда вам не хватает определенного оружия. Все это очень сложно. Потому что это война. И я точно знаю, что нам тяжело, а россиянам тяжелее. В наших глазах усталость; но в их глазах страх, и это две разные вещи. Нам придется терпеть. Что я могу сказать? Мы должны быть терпеливыми, если хотим победить. А мы этого хотим», — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что страна-агрессор, в отличие от Украины, может закончить войну быстрее и без лишних жертв, просто покинув суверенную территорию Украины. Президент повторил, что Украина не собирается продолжать войну на территории России.

«Это никогда не было нашей целью. Мы освобождаем только свои территории. Им есть куда вернуться. А нам нет. Им есть куда пойти, а нам нет. Потому что это наша единственная земля», — сказал Зеленский.

Заместительница министра обороны Анна Маляр 7 августа сообщила, что Силы обороны не дают российским оккупантам продвигаться на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В июне стало известно, что защитникам Украины удалось освободить несколько населенных пунктов Запорожской и Донецкой областей, в частности, Благодатное, Нескучное, Макаровку и Сторожевое, а также Пятихатки и Ровнополь.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Контрнаступление Война России против Украины силы обороны

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