Украина перехватила и сохраняет инициативу в войне — Зеленский 11 августа, 20:56 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 августа, сообщил, что ВСУ перехватили и сохраняют инициативу в войне, которую развязала Россия.

«Мы перехватили и сохраняем инициативу в этой войне. Украинские шаги имеют значение. Наши шаги с вами. Шаги всего народа Украины. Каждого и каждой из вас», — сказал он во время выступления на Украинском молодежном форуме.

Видео дня

Президент отметил, что украинцы ежедневно проходят сложные моменты среди сирены воздушной тревоги, российские обстрелы, жесточайшие бои на передовой. Он также признал, что «усталость наших героев объективна через более, чем 17 месяцев полномасштабной войны».

«Каким бы ни был террор, сколько бы раз не звучала сирена в Украине, чем бы ни угрожали нам оккупационные войска, все равно мы добавляем силы Украины. И именно поэтому оккупант в обороне, в глухой защите, и именно поэтому от Украины мир ежедневно ожидает побед, пусть маленьких», — отметил он.

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.