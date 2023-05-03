Зеленский убежден, что Украина получит самолеты после контрнаступления

3 мая, 16:15
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский заявил, что страны Запада передадут Украине самолеты после наступательных действий ВСУ.

Во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки Зеленский отметил, что союзники передают новые типы оружия Украине после успехов ВСУ на поле боя.

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«Почему я верю, что у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия. И после них, я уверен, нам дадут самолеты», — сказал он.

Также во время брифинга Саули Ниинисте сказал, что Финляндия не может передать Украине самолеты Hornet, пока их не заменят современными истребителями.

Ранее Зеленский говорил, что Украина начнет контрнаступление до того, как партнеры передадут ей многоцелевые истребители F-16.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запад Самолеты Владимир Зеленский

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