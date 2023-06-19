Зеленский — о контрнаступлении: У нас нет утраченных позиций, только освобожденные

19 июня, 22:34
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Защитники Украины в районе Бахмута, июнь 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Защитники Украины в районе Бахмута, июнь 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 19 июня, рассказал о ходе наступательной операции защитников Украины.

Глава государства подвел итоги заседания Ставки верховного главнокомандующего и отметил, что на части направлений Силы обороны движутся вперед, на части — защищают позиции и противостоят российским штурмам и усиленным атакам.

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«У нас нет утраченных позиций. Только освобожденные. У них — только потери. И в целом ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу», — подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что украинские флаги вернутся на все территории Украины на юге и востоке, и никакие фортификации или резервы страны-агрессора не остановят Украину.

«Мы — на своей земле, и это дает наибольшую силу. Я благодарю всех наших воинов — каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера и каждого генерала, которые задействованы в наших активных наступательных и оборонительных действиях сейчас. Благодарю вас за каждую освобожденную и за каждую защищенную позицию», — сказал президент.

Отдельно он поблагодарил штурмовое подразделение ГУР Артан и его командира майора Торкотюка, а также Силы спецопераций, в частности, командующего Виктора Хоренко.

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Контрнаступление Украины: последние новости

19 июня замvинистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что защитники Украины освободили село Пятихатки в Запорожской области.

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов:

  • Новодаровка;
  • Левадное;
  • Сторожевое;
  • Макаровка;
  • Благодатное;
  • Лобковое;
  • Нескучное;
  • Пятихатки.

На Таврическом направлении защитники Украины продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км².

Инфографика: NV
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Силы спецопераций Наступление Владимир Зеленский Контрнаступление Война России против Украины Силы специальных операций (ССО)

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