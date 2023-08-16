Зеленский на очередной Ставке заслушал командующих о ситуации на востоке и юге страны
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 августа, провел очередную Ставку верховного главнокомандующего. Обсуждались фронтовые и оборонительные вопросы.
«Провел сегодня Ставку. Фронтовые вопросы, которые сейчас важны. Оборонительные вопросы, которые важны стратегически. Командующие доложили о ситуации на восточных и южных направлениях», — сказал он в вечернем видеообращении.
Зеленский добавил, что главком ВСУ Валерий Залужный и Минобороны сообщили о ситуации с боеприпасами. Также вице-премьер-министр Михаил Федоров и Госспецсвязь доложили о дронах и в целом наших технологических возможностей.
Президент добавил, что в каждой боевой бригаде воины задают вопросы о беспилотниках, о средствах радиоэлектронной борьбы и о военной противовоздушной обороне.
По его словам, Киев работает с партнерами по поставкам нужных дронов и систем. Также Зеленский подчеркнул необходимость производства дронов и систем и сообщил, что Украине наращивают производство в разы.
«Собственно, все то, о чем говорили с ребятами накануне в Донецкой области, в Запорожье, в наших боевых бригадах, теперь является содержанием работы и Генштаба, и чиновников, и Ставки. Очевидные задачи», — подытожил он.
14 августа президент Украины посетил штабы бригад, которые ведут наступление в зоне ответственности оперативно-тактической группировки Соледар.
Накануне 15 августа Зеленский посетил защитников Украины в Запорожской области.