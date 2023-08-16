Зеленский на очередной Ставке заслушал командующих о ситуации на востоке и юге страны 16 августа, 21:06 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 августа, провел очередную Ставку верховного главнокомандующего. Обсуждались фронтовые и оборонительные вопросы.

«Провел сегодня Ставку. Фронтовые вопросы, которые сейчас важны. Оборонительные вопросы, которые важны стратегически. Командующие доложили о ситуации на восточных и южных направлениях», — сказал он в вечернем видеообращении.

Видео дня

Зеленский добавил, что главком ВСУ Валерий Залужный и Минобороны сообщили о ситуации с боеприпасами. Также вице-премьер-министр Михаил Федоров и Госспецсвязь доложили о дронах и в целом наших технологических возможностей.

Президент добавил, что в каждой боевой бригаде воины задают вопросы о беспилотниках, о средствах радиоэлектронной борьбы и о военной противовоздушной обороне.

По его словам, Киев работает с партнерами по поставкам нужных дронов и систем. Также Зеленский подчеркнул необходимость производства дронов и систем и сообщил, что Украине наращивают производство в разы.

«Собственно, все то, о чем говорили с ребятами накануне в Донецкой области, в Запорожье, в наших боевых бригадах, теперь является содержанием работы и Генштаба, и чиновников, и Ставки. Очевидные задачи», — подытожил он.

14 августа президент Украины посетил штабы бригад, которые ведут наступление в зоне ответственности оперативно-тактической группировки Соледар.

Накануне 15 августа Зеленский посетил защитников Украины в Запорожской области.