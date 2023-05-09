Зеленский еще не утвердил окончательные планы контрнаступления ВСУ — Данилов 9 мая, 20:48 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Секретарь СНБО Алексей Данилов во вторник, 9 мая, заявил, что окончательные планы контрнаступления ВСУ, включая термины и направления продвижения войск, еще не утверждены президентом Владимиром Зеленским.

В эфире телемарафона Данилов подчеркнул, что «в кабинете Верховного Главнокомандующего — президента нашей страны будет приниматься крайнее решение относительно терминов и направлений» украинского контрнаступления.

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«Людей, которые на сегодняшний день знают точно все наши планы, не существует. Потому что окончательные планы еще не утверждены», — заявил он.

По словам Данилова, Киев рассматривает сразу несколько вариантов контрнаступления, и они все находятся в работе.

Секретарь СНБО отметил, что «не нужно ожидать или не ожидать» контрнаступления.

«Мы уже доказали, что мы непобедимая нация, и мы обязательно это сделаем. И благодаря нашим партнерам в том числе», — сказал он.

28 апреля министр обороны Алексей Резников рассказал, что подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии.

Еще 19 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что защитники и защитницы Украины уже проводят контрнаступательные действия на востоке страны.