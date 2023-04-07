Контрнаступление зависит от многих факторов, есть несколько вариантов развития событий — Данилов

7 апреля, 22:08
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Алексей Данилов (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Алексей Данилов (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Киев готовит несколько вариантов развития событий во время предстоящего контрнаступления.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«Контрнаступление ВСУ зависит от многих факторов, поэтому высшее военно-политическое руководство государства имеет несколько вариантов развития событий. Мы анализируем не только состояние нашей армии, но и ситуацию у противника», — отметил Данилов.

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Он напомнил, что только ограниченный круг лиц в государстве знает о планах контрнаступления — сроках, времени, месте. Также он отметил, что «ВСУ хотят иметь как можно больше оружия, чтобы уничтожить как можно больше террористов».

«Партнеры Украины понимают, что мы защищаем не только себя, демократию, но и границы Европы. Наша общая задача — убрать российскую мерзость», — резюмировал Данилов.

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28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и будут решать дальнейший ход событий.

Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Российская агрессия Контрнаступление Алексей Данилов

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