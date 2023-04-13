Зеленский собирал военный кабинет, обсуждали «активные действия» на передовой

13 апреля, 19:34
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Зеленский/Telegram)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 13 апреля, провел заседание военного кабинета.

В вечернем обращении глава государства рассказал, что это особый формат работы с руководителями сектора обороны, командующими, разведкой и Офисом президента. По словам Зеленского, заседание касалось самого необходимого для управления передовой и обеспечения активных действий защитников Украины.

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«Наши действия будут мощными. Готовим ребят и очень ждем поставок оружия, обещанного партнерами. И по максимуму приближаем победу. По максимуму — дух единства. По максимуму — эффективность. Подготовка — тоже по максимуму», — добавил он.

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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что информационный ажиотаж вредит Силам обороны Украины. Он призвал не ждать «волшебных дат» контрнаступления и отметил, что оно происходит каждый день.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Наступление Владимир Зеленский Контрнаступление Война России против Украины наступление ВСУ

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